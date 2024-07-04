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陸海警扣台漁船 指越界捕魚 台海巡署促放船員

【明報專訊】台灣澎湖籍漁船「大進滿88號」前天在金門海域作業期間遭中國海警登船檢查並扣押帶返大陸，中國海警昨（3日）表示該船違反休漁規定進行非法捕撈，當局依法登檢查扣。台海巡署昨表示，事發地點在中方水域內、台灣限制水域外，會透過陸委會溝通交涉，希望陸方依照往例盡快釋放扣留的船員和漁船。漁業署表示，該海域是兩岸漁民共同作業區域，呼籲大陸務實處理問題，盡快釋放漁船以及5名船員。

國台辦：違休漁規定 執法護生態

中新社報道，中國海警局新聞發言人劉德軍表示，福建海警2日於泉州近海依法登檢查扣一艘涉嫌非法捕撈的台籍漁船。該漁船違反伏季休漁規定，在底拖網禁漁區線內違規拖網作業，而且使用的網具遠小於國家規定的最小網目尺寸。台有關船隻試圖干擾正常執法，福建海警予以警告驅離。

國台辦發言人陳斌華昨稱，中國海警正常執法，旨在維護相關海域漁業生產秩序、海洋資源和生態環境。

指大陸強勢執法 海巡署增巡護

《聯合報》報道，台海巡署昨表示於前晚接獲船東報案，指「大進滿88號」於金門料羅港東北東方23.7海里遭2艘中國海警船登檢扣押。海巡署增派船艇試圖救援，「大進滿88號」於晚上10時半被帶至福建晉江圍頭港。海巡署副署長謝慶欽稱，自2003年至今共有17艘台船遭陸方登檢，11艘繳清罰款後獲釋，6艘經協商後由海巡署帶回。

謝慶欽表示，大陸強勢執法有別以往，特別提醒台籍漁船或往來台灣附近海域的船隻提高警覺。海巡署會在台灣管轄水域內加強巡護，不因陸方有所動搖。

船員2台籍3印尼 澎湖縣長籲放人

台農業部漁業署署長張致盛表示，漁業署一直呼叫漁船無應答，後來才聯繫上，已知船上有2名台籍船員、3名印尼籍船員。張致盛表示，已提醒漁民注意大陸每年5至8月休漁期，避免進入大陸海域，會透過陸委會積極向大陸交涉。澎湖縣長陳光復昨表示，漁民謀生艱難，盼大陸盡快送返人船。

台陸委會昨表示，相關事件疑涉違反大陸伏季休漁的規定，將透過兩岸管道請陸方盡快說明事件始末及登檢帶回的原因，化解不必要的揣測。陸委會強調，希望大陸主管部門釐清原因後盡快釋放人船，確保人員平安。

相關字詞﹕陸委會 海警船 澎湖 兩岸關係

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