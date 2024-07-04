深中通道違停擺拍 中山交警：扣分罰款重考

網民發布被交警處罰司機的圖片顯示，事主將車輛停在橋上應急車道，畫面中車輛尾部的車牌被遮擋，穿拖鞋的事主坐在露營椅上，手持一杯飲品，目光看向遠方大海，被網民調侃「彷彿是在自己家客廳一樣 」。

車停應急車道 開露營椅觀海

中山交警在7月2日發布處罰該宗事件的影片，指出該車輛因在應急車道停車拍照觀景，被罰款200元人民幣、駕駛證扣9分。同時，針對遮擋車牌的違法行為，再被罰款200元、駕駛證扣9分，最後要扣留機動車駕駛證，開具復考通知。

涉事司機則對此致歉，稱「造成這種影響非常抱歉，我也是沒有想到會引起這麼大的轟動，希望通過自己的行為讓大家引以為戒。」該車主並稱，現在想起來還是覺得很後悔，不應該盲目從眾，也不應該遮擋車牌，日後開車的時候會更深刻地知道「一定要遵守交規」。

據中山交警表示，深中通道開通後，少數車主缺乏安全意識，佔用應急車道或在應急車道停車拍照打卡等，這種違法行為存在極大的安全隱患。為杜絕此類違法行為，執勤交警採取了「交警路面24小時巡邏 + 監控抓拍」的方式，嚴厲打擊相關違法行為。