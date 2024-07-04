上合組織峰會前 習近平普京會面

由中國、俄羅斯和四個中亞國家2001年成立的上合組織每年舉行一次峰會，討論中亞地區的安全問題。今年峰會的主題為「加強多邊對話，尋求可持續的和平與發展」，與會者計劃簽署一籃子24份合作文件，並通過最終宣言和一份聲明，確認該組織與會者秉承睦鄰友好和團結的原則。

據俄羅斯衛星通訊社報道，昨日當地時間傍晚6時半，普京和習近平在麗思卡爾頓酒店的會議大廳舉行會談。普京講到了雙方貿易的積極發展態勢，並感謝中國在他最近訪華期間給予的熱情接待。習近平在談話中，首先稱普京為親愛的朋友。

當天上午，習近平在阿斯塔納總統府同哈薩克總統托卡耶夫舉行會談。「央視新聞」報道，習近平重申無論國際形勢如何變化，中方維護中哈友好的初心堅定不移，推進全方位合作的恆心堅定不移，在彼此核心利益問題上相互支持的決心堅定不移，對實現各自國家發展目標的信心堅定不移。

中哈簽聯合聲明 習重申推進全方位合作

會談後，雙方共同會見記者。習近平表示，雙方簽署聯合聲明，共同規劃兩國未來合作重點方向，還見證交換了多項政府間、部門間合作文件，涉及經貿、互聯互通、能源、農業、科技、人文等重點領域，為中哈關係高質量發展注入新動力。

習近平表示，雙方確立了盡早實現雙邊貿易額翻番的新目標，商定不斷深化經貿、投資、產能、互聯互通、能源等傳統領域合作，執行好經貿合作發展規劃落實路線圖，推動更多產能合作項目開花結果，加快推進跨裏海國際運輸路線和中哈第三條跨境鐵路建設。

雙方還將共同培育關鍵礦產、新能源、科技創新、航空航天、數字經濟等領域合作新增長點。