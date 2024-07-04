專家：雙方經濟發展優先 開戰風險低

稱衝突令雙方立場更堅定 增談判難度

據「美國之音」報道，印太軍事專家、台灣開南大學國家與區域發展研究中心主任陳文甲表示，中菲紛爭涉及國家主權、民族自尊、戰略利益以及經濟資源，兩國在主權爭議上向來不願意輕易讓步，不過畢竟中菲都需要維持穩定的經濟發展，戰爭會對雙方經濟造成嚴重打擊，因此儘管最近南海局勢緊張，引發全面戰爭的可能相對較低。

陳文甲認為，近期的衝突將會讓中菲雙方更堅定各自的立場，增加談判難度。

台灣國際戰略學會信賴研究中心主任黃惠華指出，中菲目前處於「低強度的衝突」狀態，沒有出現軍事動員、軍事對抗、或者展示武力的行為，因此並未構成充分戰端。

黃惠華續稱，中菲依然想透過協商及談判解決問題，特別是當俄羅斯在俄烏戰爭遲遲未解時，發展重心被迫從歐洲移往太平洋，促使南海的勢力達到平衡，也同時降低了中菲之間爆發戰爭的指數。

杜特爾特：菲政府任由美利用與華競爭

菲律賓「ABS-CBN電視台」網站周一報道，菲前總統杜特爾特說，菲律賓政府任由美國「利用」其與中國的地緣政治競爭，導致馬尼拉與北京之間的緊張關係不斷升級。

杜特爾特表示，在他擔任總統期間，菲律賓漁民可以自由地在「有爭議」的海域捕魚謀生，直到菲新政府上台後這一切發生了變化。他說，「以前我們並沒有與中國爭鬥。我們（的漁民）可以自由進出那片海域捕魚。」