明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

南海衝突升溫 中菲磋商同意管控 雙方重申主權 菲擬促華歸還繳獲武器

【明報專訊】中菲上月在南沙仁愛礁發生船舶碰撞，海上衝突持續升溫。雙方周二（2日）首次正式對話，在馬尼拉舉行磋商會議，同意保持對話協商，管控矛盾分歧。中方重申對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有主權，菲外交部也強調將不遺餘力維護其在南海主權。會議前，據報菲律賓計劃正式要求中方歸還在6月17日衝突事件中繳獲的菲方武器，並賠償損失。

中國外交部副部長陳曉東周二同菲律賓外交部副部長拉扎羅（Theresa P. Lazaro）在馬尼拉共同主持召開中菲南海問題雙邊磋商機制（BCM）第九次會議。兩國外交、國防、自然資源、海警等部門代表出席。

撞船事件後首正式對話 未簽協議

會議是6月17日撞船事件後中菲首次正式對話，會後雙方沒有簽訂任何協議，各自發表聲明。美聯社稱，這是一次緩和緊張局勢的「關鍵會談」。經過這次會議，雙方均表示希望避免撞船事件重演，降低近期的緊張對峙。一名菲律賓匿名官員透露，此次會議前，菲方計劃正式要求中方歸還此前衝突事件中繳獲的菲方武器，並賠償損失。

華外交部促菲停挑釁 遵南海宣言

據中國外交部昨披露，雙方就南海形勢特別是管控仁愛礁局勢坦誠、建設地交換了意見。中方重申對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權，敦促菲方立即停止海上侵權挑釁行徑，切實遵守《南海各方行為宣言》各項規定，回到通過對話協商妥處分歧的正軌，同中方共同管控好仁愛礁局勢，推動海上局勢趨緩降溫，推動中菲關係止跌企穩。

此外，雙方認為維護南海和平穩定符合中菲雙方利益，也是地區國家的共同目標，同意繼續通過BCM等機制保持對話協商，管控矛盾分歧。會議期間，雙方還就完善涉海溝通機制，促進兩國海警對話、推動海洋科技環保等合作交流。BCM是2017年中菲兩國為解決南海問題，在外交磋商上建立的雙邊磋商機制。

路透社報道，菲外交部聲明稱，菲中就南海問題舉行了「坦誠而富有建設的討論」，雙方同意「在不損害各自立場的情況下」緩解南海緊張局勢，一致認為有必要「恢復信任」和「重建信心」，更好地管控海洋爭端。

菲方稱仍存重大分歧 控制緊張局勢有進展

聲明指，儘管仍然存在重大分歧，但在控制緊張局勢方面取得了實質進展。聲明也強調，「菲律賓將堅持不懈地保護其利益」。

正在馬尼拉訪問的梵蒂岡外交部長加拉格爾大主教在周二表示，有關各方必須盡一切努力爭取通過和平方式解決任何分歧。這是羅馬教廷與菲律賓這個天主教徒佔人口多數的國家建交75年來，梵蒂岡外長首次訪問馬尼拉。

6月17日碰撞事件中，中國海警首次登臨檢查菲運補船隻，事後菲方指控中方發射了催淚彈、破壞設備，並揮舞刀斧等武器，造成菲方人員受傷。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕外交部 磋商 仁愛礁 南海 中菲關係

上 / 下一篇新聞