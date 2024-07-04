南海衝突升溫 中菲磋商同意管控 雙方重申主權 菲擬促華歸還繳獲武器

中國外交部副部長陳曉東周二同菲律賓外交部副部長拉扎羅（Theresa P. Lazaro）在馬尼拉共同主持召開中菲南海問題雙邊磋商機制（BCM）第九次會議。兩國外交、國防、自然資源、海警等部門代表出席。

撞船事件後首正式對話 未簽協議

會議是6月17日撞船事件後中菲首次正式對話，會後雙方沒有簽訂任何協議，各自發表聲明。美聯社稱，這是一次緩和緊張局勢的「關鍵會談」。經過這次會議，雙方均表示希望避免撞船事件重演，降低近期的緊張對峙。一名菲律賓匿名官員透露，此次會議前，菲方計劃正式要求中方歸還此前衝突事件中繳獲的菲方武器，並賠償損失。

華外交部促菲停挑釁 遵南海宣言

據中國外交部昨披露，雙方就南海形勢特別是管控仁愛礁局勢坦誠、建設地交換了意見。中方重申對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權，敦促菲方立即停止海上侵權挑釁行徑，切實遵守《南海各方行為宣言》各項規定，回到通過對話協商妥處分歧的正軌，同中方共同管控好仁愛礁局勢，推動海上局勢趨緩降溫，推動中菲關係止跌企穩。

此外，雙方認為維護南海和平穩定符合中菲雙方利益，也是地區國家的共同目標，同意繼續通過BCM等機制保持對話協商，管控矛盾分歧。會議期間，雙方還就完善涉海溝通機制，促進兩國海警對話、推動海洋科技環保等合作交流。BCM是2017年中菲兩國為解決南海問題，在外交磋商上建立的雙邊磋商機制。

路透社報道，菲外交部聲明稱，菲中就南海問題舉行了「坦誠而富有建設的討論」，雙方同意「在不損害各自立場的情況下」緩解南海緊張局勢，一致認為有必要「恢復信任」和「重建信心」，更好地管控海洋爭端。

菲方稱仍存重大分歧 控制緊張局勢有進展

聲明指，儘管仍然存在重大分歧，但在控制緊張局勢方面取得了實質進展。聲明也強調，「菲律賓將堅持不懈地保護其利益」。

正在馬尼拉訪問的梵蒂岡外交部長加拉格爾大主教在周二表示，有關各方必須盡一切努力爭取通過和平方式解決任何分歧。這是羅馬教廷與菲律賓這個天主教徒佔人口多數的國家建交75年來，梵蒂岡外長首次訪問馬尼拉。

6月17日碰撞事件中，中國海警首次登臨檢查菲運補船隻，事後菲方指控中方發射了催淚彈、破壞設備，並揮舞刀斧等武器，造成菲方人員受傷。

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