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湖南平江遇70年來最大洪水 城區成汪洋36萬人受災 籲捐款捐物

【明報專訊】受持續半個月暴雨影響，湖南省多地出現洪澇和地質災害。汨羅江岳陽市平江縣江段水位達到70年來最高位，昨（2日）凌晨超過保證水位3.67米，洪水漫過河堤倒灌縣城，主城區一片汪洋，部分民房一樓被淹沒，截至昨日超過36萬人受災。鄰省及周邊市縣救援人員馳援，24小時不間斷轉移被困民眾；平江縣發布呼籲公告，希望各界踴躍捐款捐物。

《三湘都市報》昨晚引述湖南省水文部門消息，截至當晚9時，汨羅江平江站水位已降至73.81米，已退至保證水位74米以下，並逐步下降中。

平江縣前晚9時30分啟動最高的防汛I級應急響應，要求全縣所有幹部職工以戰時狀態投入抗洪搶險，緊急轉移危險地區群眾。昨凌晨零時30分，汨羅江幹流平江站出現77.67米的洪峰水位，超過堤壩頂0.75米，城區內澇嚴重，水位逼近路段指示牌，低窪位置水深逾3米。

平江位於湖南東北部，自6月18日以來縣降雨量高達759.6毫米，為當地自1961年有氣象紀錄以來同期最高值。周一晚7時許，全縣共計190座水庫溢洪，多個鄉鎮受淹，多地出現山體滑坡、道路中斷、房屋垮塌、洪水漫溢等災情。當日，來自湖南、廣東、湖北等地的救援隊伍參與24小時不間斷救援。

平江縣防汛抗旱指揮部昨發布公告，接受社會捐贈。公告指，該縣汛情「水位之高、損失之大、受災面積之廣，前所未有」，倡議全縣廣大幹部職工，企業、個體戶，在外鄉友和社會各界伸出援助之手，踴躍捐款捐物，全部用於受災群眾恢復家園。

3官員駕車排查遇山洪1失蹤

平江縣相鄰的汨羅市也暴雨成災，央視報道，汨羅市弼時鎮玉池村戴家組周一突發山洪，房屋垮塌致兩人失聯，昨日下午確認遇難。同日晚9時，附近岳陽縣毛田鎮3名官員駕車防汛排查時突發山洪，其中一人目前仍失蹤。湖南省委書記沈曉明昨指出，當前防汛抗災已經進入最吃勁、最關鍵的緊要關頭，全省堅決把確保群眾生命安全放在首位。

相關字詞﹕強降雨 洪災 湖南

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