特稿：滬百年監獄完成搬遷 細數提籃橋著名囚徒

清朝光緒二十七年（1901年），上海公共租界工部局出資6萬両白銀興建提籃橋監獄，1903年5月啟用，1928年起陸續擴建，最終佔地60.4畝，建築面積7萬平方米，擁有近4000間囚室。

這座有「遠東第一監獄」、「東方巴士的獄」高峰期收押8000多人，初期入獄名人包括清末民初民主革命家、學者章太炎。章太炎和青年鄒容因在上海《蘇報》撰寫反清文章，被分別判監3年、2年，1903年關進提籃橋監獄。其中，鄒容距刑滿還剩兩個多月時病死獄中。

張愛萍派傳單 江上青搞遊行

1929年，19歲的張愛萍（中共開國上將）在上海散發中共傳單時被捕，被以擾亂交通秩序罪關押20天。幾個月後，江澤民養父（叔父）江上青也被抓進了提籃橋監獄，罪名是組織遊行。同年，中共第一代元老任弼時出席江蘇省團委擴大會時落網，他在受審時自稱「記錯門牌號」誤入會場，經律師辯護，獲刑40天。

到了1932年，中共黨人曹荻秋因組織上海學生赴京請願被判監5年，送入提籃橋。曹荻秋在1965年底當選上海第三任市長，不過次年爆發文化大革命，他持續被審查、批鬥，1976年3月含冤逝世。

含冤身陷提籃橋的，有著名「北大才女」林昭，被劃為右派的她，於1962年起被以「反革命罪」關押於提籃橋，文革期間1968年4月29日遭判處死刑並槍決。1980年，林昭獲上海高級法院宣判無罪。

提籃橋在1945年日本投降後，也曾接收、審判各地移押的日本戰犯。美軍在此審判47名日本戰犯，絞死5人；國民政府審判116名日本戰犯，槍決11人，還有3名日本戰犯從廣州移送提籃橋執行。日本駐台灣末代總督安藤利吉大將則自殺於提籃橋，一大批汪精衛政權高層也被關入提籃橋。1949年，汪精衛的妻子陳璧君被從蘇州獅子口監獄移送到提籃橋服刑，直至1959年病亡。

近年最為人知的「提籃橋舊人」，非前上海首富周正毅莫屬，他入獄後還提出監倉安裝冷氣；轟動全國的殺警青年楊佳處決前也暫押於提籃橋。

根據此前宣傳，結束囚禁功能後，提籃橋將被改造成監獄主題博物館、特色酒店等文化旅遊目的地。