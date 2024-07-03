抵阿斯塔納 習：為中哈關係畫新藍圖

據新華社，習近平乘坐的專機進入哈薩克領空後，三架哈方戰機升空護航。哈薩克總統托卡耶夫親到機場為習近平舉行盛大隆重的迎賓儀式，陪同習近平檢閱儀仗隊，十多名哈薩克兒童用中文演唱《歌唱祖國》。習近平乘車從機場赴下榻飯店途中，當地中資企業代表等候在道路兩旁，揮舞中哈國旗歡迎。

習近平在書面講話中指出，兩國建交32年來，樹立了鄰國和衷共濟、互利共贏、相互成就的關係典範。11年前，他在哈薩克首次提出共建「絲綢之路經濟帶」倡議。如今，中哈共建「一帶一路」碩果累累。

央視報道，習近平同日在《哈薩克真理報》、哈薩克國際通訊社發表署名文章，表示希望通過這次訪問深化全方位合作，就中哈關係未來作出新部署新規劃，推動中哈永久全面戰略伙伴關係不斷邁上新台階。

習近平此次中亞之行將出席上海合作組織成員國元首理事會第二十四次會議，並國事訪問哈薩克、塔吉克。「上海合作組織日」招待會近日在北京上合組織秘書處舉行，秘書長張明透露白俄羅斯在峰會期間將正式成為第10個成員國。阿斯塔納峰會後，中國將接任上合組織2024至2025年輪值主席。這是時隔7年中國再次擔任主席國。