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疑遭設局誘赴馬尼拉洽業務被綁架 菲兩華人遭撕票 公安部FBI加入調查

【明報專訊】中國公民夏軻孚（香港上市公司高管）與美籍華人孫靖疑遭設局，上月分別代表各自醫療器材公司赴菲律賓洽談業務時被綁架，兩人均遭撕票，案件近日引發官方高度關注。菲媒昨披露，中國公安部、美國聯邦調查局（FBI）介入，正與菲國警反綁架大隊調查。

中國外交部發言人毛寧表示，中方敦促菲方全力偵辦案件，切實採取有效措施維護在菲律賓中國公民的安全，並為遇害人員家屬善後提供協助。

新華社報道，中國駐菲律賓大使館昨也發公告，稱使館日前在接到一名中國公民在菲遭綁架的報案求助後，立即啟動應急機制，通過外交渠道向菲方提出交涉，要求其盡快解救人質，但該中國公民仍不幸遇害。另據了解，一同被害的還有一名美籍華人。大使館向兩名遇害者表示哀悼，對兇手予以最嚴厲的譴責。

綜合「第一財經」等內地傳媒報道，前天，夏軻孚的追悼會在北京東郊殯儀館舉行，隨後他的骨灰將送回老家湖南沅江安葬。

6月20日中午，中國公民夏軻孚與美籍華人孫靖一同從北京出發，乘坐菲律賓航空公司PR359次航班飛往馬尼拉機場，當晚即失聯。兩人是經一名自稱是菲律賓Meder醫療器材公司的經銷商「李娜」邀請，前往菲律賓洽談生意。

華公民肉參家屬交贖金 仍遭撕票

《菲律賓商報》報道，「李娜」自稱老闆是洪姓福建商人，經營房地產，因協助菲總統小馬可斯上台，所以獲得醫療器材政府採購訂單。夏、孫二人被引誘到菲後遭綁架，夏軻孚妻接到微信語音電話，傳來夏和第三者聲音，綁匪勒索2500萬元（人民幣，下同）贖金，夏軻孚的家屬向綁匪支付了300萬元贖金，但夏軻孚6月24日仍被殺害。

中國公民夏軻孚今年39歲，是蘇州潤邁德醫療科技有限公司國際行銷總監。潤邁德（02297）於2022年7月在香港主板按未盈利生物科技公司規則上市。今年5月14日，夏軻孚在法國巴黎歐洲心血管介入會議（EuroPCR）上，與同樣參展的孫靖認識。

此次二人相約赴菲律賓拓展業務，卻在當地遭遇綁架，《菲律賓商報》引述當地組織「恢復治安運動」創辦人洪玉華稱，疑似國際犯罪集團所為，手法與數年前一宗塞浦路斯華商被引誘來菲後遭綁架案類似。　

《菲律賓商報》稱，目前，中國公安部、美國聯邦調查局（FBI）正配合菲國警反綁架大隊調查。

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相關字詞﹕中菲關係 贖金 外交部 菲律賓 撕票 綁架

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