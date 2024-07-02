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解放軍沙漠設美戰機模型 外媒料模擬攻擊日本基地

【明報專訊】有外國軍事網站近日根據衛星圖像發現，解放軍在新疆塔克拉瑪干沙漠靶場停放多架美軍F22 、 F35戰機模型，疑似模擬美國空軍基地，而距離中國最近、同時又部署以上兩種美軍戰機的地點，是日本本土的美軍基地。有關報道認為，這顯示日本本土的基地已成為中國軍方模擬攻擊對象。

據保加利亞軍事網（Bulgarian Military）分析最新衛星圖像，發現塔克拉瑪干沙漠靶場停放20架戰機模型，分別是美軍最先進的F22與F35隱形戰機，部分戰機呈毀壞狀，可能之前被演練的炮彈擊中。基地內除有飛機模型，還有模擬機場跑道等設施。

兩駐日美軍基地均射程內

美軍距離中國最近並部署F22戰機的機場，是位於沖繩本島的嘉手納空軍基地；至於美軍距離中國最近並主要部署F35戰機的機場，則是在日本本州的山口縣岩國航空基地。這兩處基地完全在解放軍東風-26中程彈道導彈約4000公里射程、東風-17高超音速彈道導彈約2000公里射程內。

F22 F35戰機模型有彈痕

最新的衛星圖片顯示，在新疆的模擬機場跑道與飛機模型，都有被導彈命中的彈痕，顯示解放軍已有針對機場與戰機發動攻擊的準備。報道認為，衛星圖像顯示解放軍的演練中，已把攻擊日本本土的軍事基地列入作戰假定中。

有關解放軍藉新疆沙漠靶場模擬攻擊日本和美軍的新聞時有傳出。2022年5月，《日本經濟新聞》曾報道，解放軍在新疆的沙漠設置了疑似日本自衛隊波音E767空中預警機（AWACS）的模型。日媒還引述專家說法，指中國此舉意味着如果兩岸發生衝突，解放軍可能攻擊日本基地。

早前美國網媒商業內幕（Business Insider）也曾報道，中國近年來同樣在塔克拉瑪干沙漠設置全尺寸美軍航空母艦標靶，作為攻擊訓練之用。據最新衛星圖片顯示，其中模擬美國福特號航母（CVN-78）的標靶，近日已被完全摧毀。

另據法新社報道，有商業衛星拍到中國山東號航母上月底出現在距菲律賓200海里外的海域，認為「中方首次派出航母前往菲律賓近海，有威懾之意」。中方尚未對有關報道作出回應。

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