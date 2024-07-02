調查操控政論節目指控 陸委會擬約談新華社

一台商控違國安法

中央社報道，梁文傑昨接受台灣的「POP撞新聞」專訪，他指出，對於在大陸工作的人士，警示燈號是為提醒大陸《反間諜法》、《國家安全法》的存在，最近陸委會也得知有一名台商遭控違反《國家安全法》，涉案原因不明。至於該名涉案台商及其他信息，梁未有進一步說明。

梁文傑舉例楊智淵、富察（李延賀）分別遭大陸控分裂國家罪、煽動分裂國家罪，都是因為在大陸以外的地方所做出的行徑遭逮捕，基於政府職責必須把這類危險指出來，但仍強調警示燈號升級並無強制作用。

主持人提問關於媒體報道新華社駐台記者「操控電視台政論節目製作」一事，陸委會對於此事的調查結果。梁文傑表示，這名記者已離台，目前的行政調查屬於追溯性，並表示有碰到困難，因為「大家都否認」；但不排除可能有些證據，調查有結果自然會公布，將會約談目前在台的新華社記者。梁文傑表示，陸媒不能以採訪之名，在台灣行製作政論節目之實。