明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

調查操控政論節目指控 陸委會擬約談新華社

【明報專訊】台灣陸委會日前將赴大陸及港澳旅遊警示由黃色升級為橙色，陸委會副主委梁文傑昨表示，近期得知一名台商遭控違反《國家安全法》，涉案原因不明，提醒赴陸民眾要多加注意。對於近期傳出新華社記者在台灣介入電視台政論節目製作，梁表示調查遇上困難，之後將約談目前駐台的新華社記者。

一台商控違國安法

中央社報道，梁文傑昨接受台灣的「POP撞新聞」專訪，他指出，對於在大陸工作的人士，警示燈號是為提醒大陸《反間諜法》、《國家安全法》的存在，最近陸委會也得知有一名台商遭控違反《國家安全法》，涉案原因不明。至於該名涉案台商及其他信息，梁未有進一步說明。

梁文傑舉例楊智淵、富察（李延賀）分別遭大陸控分裂國家罪、煽動分裂國家罪，都是因為在大陸以外的地方所做出的行徑遭逮捕，基於政府職責必須把這類危險指出來，但仍強調警示燈號升級並無強制作用。

主持人提問關於媒體報道新華社駐台記者「操控電視台政論節目製作」一事，陸委會對於此事的調查結果。梁文傑表示，這名記者已離台，目前的行政調查屬於追溯性，並表示有碰到困難，因為「大家都否認」；但不排除可能有些證據，調查有結果自然會公布，將會約談目前在台的新華社記者。梁文傑表示，陸媒不能以採訪之名，在台灣行製作政論節目之實。

相關字詞﹕蕭旭岑 國安法 陸委會 兩岸關係

上 / 下一篇新聞