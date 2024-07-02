中國最大民營鋼企創辦人沈文榮去世 享年78歲

沈文榮是改革開放後的第一代中國民營企業家，其掌控的沙鋼在2009年首次躋身世界500強，並連續15年入圍這一榜單。據「界面新聞」報道，6月30日深夜，沙鋼發布訃告，沙鋼集團董事局主席沈文榮因病醫治無效，於6月30日凌晨2時10分逝世。

沈文榮出生於1946年，從江蘇沙洲縣（1986年改設張家港市）錦豐棉花加工學校畢業後，22歲的他謀得了在沙洲縣錦豐軋花廠擔任鉗工的第一份工作，此後歷任工廠鉗工組組長、班長、機修車間主任、黨委副書記等職。

1975年，錦豐軋花廠自籌45萬元人民幣，建立了一座小型軋鋼車間，次年更名為沙洲縣鋼鐵廠，這就是沙鋼集團的前身。1983年，37歲的沈文榮擔任沙洲鋼鐵廠黨委副書記兼副廠長，開啟了此後與鋼鐵結緣的人生。當時，小型鋼廠遍佈蘇南地區，沙鋼脫穎而出，並快速成長為坐擁五大鋼鐵生產基地、產品遠銷100多個國家的民營鋼鐵巨頭。

被譽為「鋼鐵沙皇」

作為改革開放後的第一代中國民營企業家，沈文榮以其敏銳的市場眼光和敢想敢幹的魄力著稱，這也讓他獲得了「鋼鐵沙皇」的稱號。以沙洲鋼鐵廠為主體組建的沙鋼集團1992年成立，並在2001年完成改制，沈文榮隨之成為沙鋼實際控制人。

產量全球第六 中國第四大鋼企

2023年沙鋼以4054萬噸粗鋼產量名列全球第六。沙鋼也是中國第四大鋼鐵企業，僅次於中國寶武、鞍鋼集團和河鋼集團3家國企。