明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

中國最大民營鋼企創辦人沈文榮去世 享年78歲

【明報專訊】中國最大的民營鋼鐵企業、江蘇沙鋼集團創辦人沈文榮（圖）6月30日病逝，享年78歲，內地鋼鐵行業最具知名度的民營企業家傳奇由此謝幕。

沈文榮是改革開放後的第一代中國民營企業家，其掌控的沙鋼在2009年首次躋身世界500強，並連續15年入圍這一榜單。據「界面新聞」報道，6月30日深夜，沙鋼發布訃告，沙鋼集團董事局主席沈文榮因病醫治無效，於6月30日凌晨2時10分逝世。

沈文榮出生於1946年，從江蘇沙洲縣（1986年改設張家港市）錦豐棉花加工學校畢業後，22歲的他謀得了在沙洲縣錦豐軋花廠擔任鉗工的第一份工作，此後歷任工廠鉗工組組長、班長、機修車間主任、黨委副書記等職。

1975年，錦豐軋花廠自籌45萬元人民幣，建立了一座小型軋鋼車間，次年更名為沙洲縣鋼鐵廠，這就是沙鋼集團的前身。1983年，37歲的沈文榮擔任沙洲鋼鐵廠黨委副書記兼副廠長，開啟了此後與鋼鐵結緣的人生。當時，小型鋼廠遍佈蘇南地區，沙鋼脫穎而出，並快速成長為坐擁五大鋼鐵生產基地、產品遠銷100多個國家的民營鋼鐵巨頭。

被譽為「鋼鐵沙皇」

作為改革開放後的第一代中國民營企業家，沈文榮以其敏銳的市場眼光和敢想敢幹的魄力著稱，這也讓他獲得了「鋼鐵沙皇」的稱號。以沙洲鋼鐵廠為主體組建的沙鋼集團1992年成立，並在2001年完成改制，沈文榮隨之成為沙鋼實際控制人。

產量全球第六 中國第四大鋼企

2023年沙鋼以4054萬噸粗鋼產量名列全球第六。沙鋼也是中國第四大鋼鐵企業，僅次於中國寶武、鞍鋼集團和河鋼集團3家國企。

相關字詞﹕鋼鐵 逝世 沈文榮 沙鋼集團

上 / 下一篇新聞