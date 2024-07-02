17歲羽壇新星張志傑印尼賽場猝死 倒地兩分鐘抬離現場 家屬斥救助不及時

中國外交部發言人毛寧昨表示，對張志傑不幸離世深表惋惜和哀悼，中國駐泗水總領館當時已聯繫和協調印尼方面全力救治，並派員趕赴事發地開展工作。羽毛球亞青賽團體賽昨開賽前，在場全體人員為張志傑默哀。

倒地抽搐 曾用手撐起上半身

羽毛球亞青賽正在印尼日惹舉行，前日的混合團體賽中，張志傑對戰日本選手川野壽真。網傳短片顯示，當時雙方戰成11平，張志傑準備迎接對手發球時突然向前倒下，俯臥在地、四肢抽搐，之後曾短暫用手撐起上半身、轉動頭部，再次倒地不省人事。

張志傑倒地時，一名中國隊職員上前查看後離去，約半分鐘後陸續有大會職員上前，約兩分鐘後將其搬上擔架抬離現場，其間未見有對張使用人工呼吸、心臟按壓等動作，裁判被指端坐不動。

兩醫院搶救4.5小時宣布死亡

印尼羽毛球協會聯合當地醫院開記招指，張志傑抵達醫院時已經無心跳和呼吸，經3小時搶救後，當地時間周日晚上8時50分院方認為已死亡，隨後中國羽協將張志傑轉至另一間醫院再搶救1.5小時，最終於晚上11時20分宣布死亡。目前張志傑的遺體仍在Sardjito醫院，等待家屬從中國趕來。

中國網民批國家隊未盡責

亞洲羽毛球聯會、印尼羽協及亞青賽大會昨發聯合聲明，稱「世界羽壇痛失一位天才選手」。印尼羽協呼籲，停止傳播張志傑生前最後時刻的短片、照片，以示對死者的尊重。與此同時，印尼羽協向國際羽聯提交書面申請，請求國際羽聯修訂醫療團隊在未經裁判允許的情况下不得入場的規則，從而讓運動員在第一時間得到救治。在中國羽協聲明的微博帖文下，網民留言一面倒批評國家隊未盡保護運動員的責任。「大皖新聞」則以「現場處置令人震驚」為題報道事件。多名羽壇名將紛紛發文悼念，網民挖出名宿林丹曾表示羽毛球比賽強度大且賽程緊凑，運動員休息時間非常短。

國際賽連奪冠 盼證明自己

張志傑的姐姐透過微博帳號「森林中的黃油」發文稱，「你們還要在公告裏強調兩分鐘所謂『及時』的救助……這是不及時的醫療團隊和差勁的醫療條件而導致的最糟糕的結果」。「紅星新聞」引述張志傑的啟蒙教練李偉表示，記憶中張志傑無癲癇和心臟病。

張志傑2007年1月生於浙江嘉興，在青少年組別獲獎無數，是2023年世界青年羽毛球錦標賽、2024年荷蘭青年羽毛球國際大獎賽男單金牌得主。張志傑今次亞青賽前曾表示「想通過成績和比賽證明自己不比其他隊友差」。