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中共黨員人數9918.5萬 去年增百萬

【明報專訊】今天是中國共產黨建黨日。中共中央組織部昨日發布《中國共產黨黨內統計公報》顯示，截至2023年12月31日，中共黨員人數為9918.5萬，較2022年底凈增114.4萬，增幅1.2%。中共現有基層組織517.6萬個，較2022年底凈增11.1萬個，增幅2.2%。 全國9125個城市街道、29,620個鄉鎮、119,437個社區、488,959個行政村已建立黨組織，覆蓋率均超過99.9%。

新華社報道，中共黨員當中有女黨員3018.5萬人，佔30.4%；少數民族黨員759.2萬人，佔7.7%；大專及以上學歷黨員5578.6萬人，占56.2%。

中共黨員按年齡劃分，30歲及以下黨員1241.2萬人，31至35歲黨員1119.6萬人，36至40歲黨員1086.4萬人，41至45歲黨員945.9萬人，46至50歲黨員907.1萬人，51至55歲黨員940.5萬人，56至60歲黨員890.7萬人，61歲及以上黨員2787.2萬人。

按黨員職業劃分，工人（工勤技能人員）664.3萬人，農牧漁民2607.5萬人，企事業單位、社會組織專業技術人員1619萬人，企事業單位、社會組織管理人員1145.3萬人，黨政機關工作人員764.5萬人，學生277.1萬人，其他職業人員776.4萬人，離退休人員2064.4萬人。

截至2023年底，全國希望加入中共的入黨申請人有2098萬，入黨積極分子1054.7萬。

相關字詞﹕組織 黨員 中共

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