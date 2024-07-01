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日人校巴遇襲案惹議 社媒紛表態打擊煽中日對立極端言論

【明報專訊】江蘇蘇州日本人校巴遇襲事件中，校巴女員工胡友平奮勇阻止兇徒傷人，上周三傷重不幸離世，中日官方均致哀。事件在內地引發高度關注及討論，網絡平台上煽動中日對立等極端言論也引起注意。近日，網易、騰訊、鳳凰網、抖音、百度等網絡平台相繼發布公告，表示將處理煽動極端民族主義情緒等各類極端有害言論。

有散佈救人犧牲女工「日本特務」

「網易號官方平台」前天發布公告稱，近日有個別用戶利用近期的一些事件藉機煽動極端民族主義情緒，歪曲、夸大事實甚至編造內容發表不當言論。例如，宣揚「抗日鋤奸」，鼓譟成立「當代義和團」；散佈質疑蘇州救人犧牲的校車司乘人員「是日本特務」等詆譭言論；炮製「最好全日本沉島，早日種族滅絕」等極端民粹主義言論。

網易抖音封號禁言 百度嚴查民粹

網易公告表示，平台已展開專項巡查，對相關事件內容中涉及過度解讀，發布宣揚群體仇恨、挑動民族情緒的極端言論等現象的用戶展開處置。平台對該事件中各類極端有害言論及問題帳號採取禁言或封禁處置。

騰訊前日（6月29日）表示，平台堅決打擊「煽動中日對立、挑動極端民族主義、炮製各類極端言論」的相關內容。

抖音官方帳號「抖音黑板報」昨日（6月30日）也發布公告稱，胡友平離世引起公眾關注，平台已嚴厲處置相關極端和錯誤言論，關閉多個嚴重違規帳號。

針對網上宣揚「抗日鋤奸」等言論，百度亦在前日表示將持續擴大對有害文檔內容的預制攔截覆蓋範圍，及時排查和清理有害信息。另一方面圍繞極端民粹思潮風險展開專項審核人員培訓，提升審核水平。

相關字詞﹕民族主義 煽動 中日 極端

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