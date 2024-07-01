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民營火箭意外升空爆炸 豫當局：無人傷亡

【明報專訊】內地民營航天企業北京天兵科技研發的可復用液體運載火箭「天龍三號」，昨天（6月30日）下午3時43分在河南鞏義點火測試期間意外起飛升空後墜毁，當地應急部門回應稱暫無傷亡報告。天兵科技昨亦回應，經排查無人員傷亡。

天兵科技：與試車台連接結構失效

多名鞏義網民昨午上載影片可見，火箭點火升空後約20秒開始失去動力，之後打橫墜落地面，爆炸產生大團火光及濃煙，其間有拍攝者的鏡頭抖動。天兵科技昨晚通報稱，9台發動機同時點火產生820噸推力，較過往國內航天推力試驗的最大值增加兩倍。天兵科技稱，火箭與試車台連接結構失效，意外升空，火箭主動關閉發動機，落在距離試車台西南1.5公里處。

點火推力較國內過往最大值多兩倍

天兵科技液體火箭發動機試驗基地位於鞏義大峪溝鎮，距離鞏義市區約10公里，距離鄭州市區約50公里。

據「極目新聞」報道，當地政府通知試驗場附近村民當天下午2時試驗，要求上午10時前全部撤離。

天兵科技則表示，本次試驗地點遠離鞏義市區，試驗前與當地政府聯合完善安保措施並提前組織周邊人員撤離。

試驗場距市區10公里

天兵：聯合當局提前疏散市民

天兵科技表示，將盡快完成故障分析，組織新產品的生產和試驗。涉事的「天龍三號」是中國目前最大的液體商業火箭，直徑3.8米，起飛質量590噸，採用自主研發的110噸推力液氧煤油火箭發動機「天火十二」，是國內首個9台發動機並聯的型號。「天龍三號」可回收重複使用，對標美國SpaceX「獵鷹九號」，目標具備每年30次商業發射能力，為衛星互聯網基礎設施建設量身定制。

根據新華社早前報道，發動機「天火十二」1月在河南鞏義完成點火測試。另外根據《蘇州日報》報道，火箭在江蘇張家港智造基地完成組裝，並於6月11日發往河南展開全系統熱試車，是國內首次「九機並聯」點火測試。火箭原計劃下半年在海南文昌發射升空。

總部位於北京的天兵科技是中國民營航天企業領頭羊，去年4月成功發射「天龍二號」，成為全球民營商業航天首款首飛即成功的液體火箭。

相關字詞﹕航天科技 2035年遠景目標 運載火箭

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