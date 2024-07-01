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洪水襲湘黔贛皖 江西百萬人受災 商舖水浸多地停電 湖南懷化中小學停課

【明報專訊】受連續強降雨天氣影響，湖南、貴州、江西多地爆發洪災。其中江西洪災影響逾百萬人；貴州省鎮遠縣洪峰水位創歷史新高，縣城三分之二地區停電，旅遊區鎮遠古鎮大部分臨河街商舖被水浸；湖南懷化轉移5.33萬人並宣布中小學停課。中央氣象台昨（6月30日）下午6時繼續發布暴雨橙色預警，預計未來幾日貴州、廣西至長江中下游等地有強降雨，湖南西南部降雨可達250毫米。

應急管理部表示，國家防汛抗旱總指揮部已向江西、湖南兩省分別派出專家組重點強化工程巡查防守的指導，前期派出的6個工作組在黑龍江、江西、安徽、湖北、湖南、浙江一線協助指導防汛抗洪工作。

鎮遠洪峰水位創新高

綜合內地媒體報道，江西截至前天下午，受本輪洪災影響人數已達101.4萬。貴州省鎮遠縣㵲陽河出現465.5米的洪峰水位創歷史新高。據「上游新聞」報道，鎮遠縣城三分之二地區停電，國家5A級旅遊風景區鎮遠古鎮淪為一片澤國，大部分臨河街商舖被淹沒，有樓上居民被困需由救援人員救出。當地前天下午將防汛應急響應從三級提升至二級（共四級，最高為一級），暫無人員傷亡報告。

貴州銅仁漲水冲塌鐵橋

貴州銅仁也有地區被淹沒，有網民發片稱銅仁南站旁一座鐵橋被冲塌，玉屏侗族自治縣市區前晚停水停電，當地有居民表示「生活了25年第一次見漲這麼大的水」。湖南懷化持續暴雨，加上貴州上游來水導致洪水，當局緊急轉移群眾5.33萬人並宣布中小學停課。據央視報道，安徽安慶岳西縣連日暴雨，白帽鎮江河村有排洪溝前天垮塌，應急隊員表示水大到「挖掘機都堵不住」。

當局預計未來3日華中、西南地區仍受暴雨影響。至今晚8時，蘇皖南部、上海、浙江北部、江西北部、湖北東南部、湖南中北部和西南部、貴州東南部、廣西北部等地有大到暴雨，伴有短時強降水、局部地區雷暴大風等強對流天氣。7月3日後，雨帶向北移動，長江中下游降水明顯減弱。華北黃淮地區多雷陣雨天氣，全國多地將有8級以上雷暴大風或冰雹天氣，中央氣象台繼續發布強對流天氣藍色預警。

央視引述水利部信息中心水情三處副處長胡智丹稱，今年入汛以來，全國大江大河共發生11次編號洪水，廣東、廣西、江西、湖南、福建、黑龍江等21個省份共有571條河流發生超警戒線洪水，汛情較往年偏早、偏強。

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