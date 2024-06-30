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福州踩線團抵馬祖 大陸觀光業者擬推一至兩日遊產品

【明報專訊】台灣升級赴大陸及港澳旅遊警示為「橙色」之際，延遲近20天的福建福州赴馬祖「踩線團」昨（29日）下午抵達馬祖南竿展開3天2夜行程，全團28名旅遊業者將為未來福建開放民眾到馬祖觀光探路。馬祖當地業者表示，非常歡迎首發團來，希望未來能恢復兩岸正常交流。

台灣通行證遲核 延後19日出發

據台灣「公視新聞網」，踩線團由福州市旅遊協會會長韓鳴帶隊，昨日下午2時抵達馬祖南竿福澳碼頭。連江縣府舉行歡迎儀式，在南竿遊客中心前放鞭炮、舞獅迎接踩線團員。全團以「專業交流團」名義申請入台，成員都是民間觀光業者，大多是首次到馬祖的「90後」。團員表示，這次考察結束後，將推出一到兩日遊產品。縣府秘書長張龍德說，馬祖旅遊業者十分重視今次交流，希望福州遊客可帶動振興馬祖的觀光產業與經濟。

踩線團行程安排緊湊，歡迎儀式結束後便開啓參訪，首站先去南竿馬祖酒廠，再乘船遊歷北海坑道，觀賞「藍眼淚」，赴馬祖天后宮、媽祖巨像雕塑、星光祈福坑道旅遊景點踩線。第二天去大漢據點、津沙聚落；第三天則前往南竿短坡山、芹壁村，預計7月1日下午搭船返回福州。

兩岸觀光局部開放，日前大陸宣布率先開放福建居民到馬祖旅遊，「踩線團」原定6月10日抵達，因故延期成行，《中國時報》指來回送審證件花費不少時間，團員直到28日下午才獲核發「大陸居民往來台灣通行證」。

台升旅遊警示 國台辦籲不必顧慮

大陸發布懲治「台獨」司法文件後，台提升旅遊警示作為反制。國台辦前晚回應，稱民進黨當局借提升所謂旅遊警示進行政治操弄，說法和行徑完全是對大陸污蔑抹黑、對台灣民眾赤裸裸的威脅恐嚇，大陸強烈反對。國台辦強調，歡迎和支持廣大台灣同胞參與兩岸各領域交流合作，呼籲廣大台灣同胞參加兩岸的交流合作，「來往大陸不必有任何顧慮，完全可以乘興而來、盡興而歸。」

國台辦在回應中指出，大陸發布的司法文件不針對、不涉及廣大台灣同胞，針對的是極少數涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的「台獨頑固分子」，以及他們實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪。

相關字詞﹕福建 馬祖 國台辦 兩岸旅遊

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