採訪手記：鄉村剩老幼缺商機 農地增閒置易流轉

回到城區是另一番光景，安陸市幾個考場附近可見大批初三應屆考生。內地中、高考選擇條件較好的中學停課用作考場，記者在商場戲院遇見一班cosplay造型的中學生組隊為《排球少年》劇場版捧場。她們喜愛日本動漫，平日在學校結社活動。

安陸是湖北孝感下屬的一個縣級市，人口不足百萬。在安陸「一日遊」，記者全靠的士司機李健（化名）帶路。李師傅是本地人，早年曾在廣州開的士，後來回家鄉成家立業。李師傅開着一輛里程數近百萬公里（按規定60萬公里要報廢）的舊車維生，他自稱也能養家糊口，但他感嘆當地年輕人流失嚴重，商業不景氣，稱城中唯一的沃爾瑪超市「生意不佳，咱們小地方人消費不起」。他表示孩子在本地讀高中，課業繁重，每周僅有半日回家休息。

村幹部怕負面報道 司機掩護記者

記者在木梓鄉時遭遇當地村幹部一行四人盤問，對方並不諱言「怕有人做些關於光伏的負面報道」。見記者詐傻扮懵，對方轉向查問司機，李師傅表示只是按客人要求開車，剛來這裏不久。李師傅知道記者為報道光伏問題而來，但並未向村幹部透露。他帶記者深入不同村落，令記者想起韓國電影《逆權司機》裏的司機角色。

當開車在「村村通」的道路上時，李師傅不禁讚嘆國家强大、基建發達。不過他也對農民境况感到同情，表示湖北並不缺電，不解為何佔用農田大搞光伏發電。

農村勞力流失，農地閒置情况趨多，徵地或土地流轉工作也就順利得多。

（中國故事 土地挑戰系列之二）