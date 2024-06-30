明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

採訪手記：鄉村剩老幼缺商機 農地增閒置易流轉

【明報專訊】在湖北鄉間輾轉，不難發現，村民基本是中老年人，偶然有幾個幼童，30歲以下青少年罕見。恰逢當地舉行升高中考試，當地安排三輛校巴接送附近考生到白沙鎮中學，並有警車開路，相當隆重，學生數量之少亦可窺見一斑。

回到城區是另一番光景，安陸市幾個考場附近可見大批初三應屆考生。內地中、高考選擇條件較好的中學停課用作考場，記者在商場戲院遇見一班cosplay造型的中學生組隊為《排球少年》劇場版捧場。她們喜愛日本動漫，平日在學校結社活動。

安陸是湖北孝感下屬的一個縣級市，人口不足百萬。在安陸「一日遊」，記者全靠的士司機李健（化名）帶路。李師傅是本地人，早年曾在廣州開的士，後來回家鄉成家立業。李師傅開着一輛里程數近百萬公里（按規定60萬公里要報廢）的舊車維生，他自稱也能養家糊口，但他感嘆當地年輕人流失嚴重，商業不景氣，稱城中唯一的沃爾瑪超市「生意不佳，咱們小地方人消費不起」。他表示孩子在本地讀高中，課業繁重，每周僅有半日回家休息。

村幹部怕負面報道 司機掩護記者

記者在木梓鄉時遭遇當地村幹部一行四人盤問，對方並不諱言「怕有人做些關於光伏的負面報道」。見記者詐傻扮懵，對方轉向查問司機，李師傅表示只是按客人要求開車，剛來這裏不久。李師傅知道記者為報道光伏問題而來，但並未向村幹部透露。他帶記者深入不同村落，令記者想起韓國電影《逆權司機》裏的司機角色。

當開車在「村村通」的道路上時，李師傅不禁讚嘆國家强大、基建發達。不過他也對農民境况感到同情，表示湖北並不缺電，不解為何佔用農田大搞光伏發電。

農村勞力流失，農地閒置情况趨多，徵地或土地流轉工作也就順利得多。

（中國故事 土地挑戰系列之二）

上 / 下一篇新聞