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光伏業擴張急 產能過剩難經營

【明報專訊】光伏發電近年是熱門產業，國家能源局6月份最新數據顯示，全國累計太陽能發電裝機容量約6.7億千瓦，其中約三分之一（2.16億千瓦）是在2023年內新增的。2023年內地光伏製造業產值超過1.7萬億元人民幣，但出口已出現倒退，該年光伏出口491億美元，按年跌5.6%。

中午前後電價減 發電收入大降

一擁而上的光伏發電熱潮經過幾年時間逐漸顯出「產能過剩」迹象。央視披露的湖北花西鄉20萬千瓦光伏項目，佔地5000畝，自2022年底起發電經營並不理想，原因是「電價便宜加上限電（因為電力滯銷而限制發電）」。

內地多數省份目前實行峰谷電價機制，即把一天的電價按照用電高峰（加價）、平段（不變）、低谷（減價）來收費。包括甘肅、山東、湖北等光伏發電大省，將中午前後數小時劃分為低谷電價，而該時段正是光伏發電高峰，導致發電收入大幅下降，不少新建光伏項目不得不重新評估投資回收前景。有業內專家去年警告或出現「棄光」情景，興建大型儲能系統能解決部分問題，但投入會大增。

儲能成本貴 企業負擔重

《中國能源報》數據顯示，一座光伏電站配建裝機量20%、時長2小時的儲能項目，初始投資將增加近10%，資金投入隨儲能比例和時長而增長，對於新能源企業來說是一個沉重負擔。

項目批量停 企業裁員退市

據「第一財經」報道，去年第四季度至今，內地至少有16家光伏產業上市公司宣布終止或延緩光伏項目，規模合計超600億元（人民幣，下同）。多間光伏企業大規模裁員，隆基綠能稱「2024年是過去十年中最困難一年」。市值曾高達300億元的「光伏第一股」愛康科技因連續20個交易日收盤價低於1元，已被强制退市，據《中國證券報》報道其杭州總部已人去樓空。

（中國故事 土地挑戰系列之二）

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