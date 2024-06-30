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達碳中和或需多達億畝地鋪板

【明報專訊】太陽能光伏發電組件可30年連續發電，特別適合高海拔、荒漠、灘塗地帶。為少佔土地，內地有「農光互補」、「漁光互補」、「林光互補」等政策，在農地、魚塘、林木上鋪設太陽能光伏板，一邊種植、養魚、種樹一邊發電。

村民：板下種物收成剩兩三成

「農光互補」較適合在種植棚頂安裝光伏板，距地面太低會阻擋作物陽光雨露。以孝感市為例，村民稱在數米高的板下種植作物，收成低至原來的兩三成，搞種植會虧本。現實中還有「土地置換」做法，即企業徵地建光伏場後，政府協助把別的地方調成基本農田，維持耕地面積不變。

湖北是中東部光伏發展縮影，該省太陽能資源等級屬C類（一般）但發展迅猛。2020年底湖北光伏發電總裝機量698萬千瓦，規劃2025年達2200萬千瓦，去年提前達標（2487萬千瓦），其中集中式系統佔逾68%。因可連片開發土地趨少，碎片化用地的分布式光伏發電成趨勢。

覓地調成農田 維持耕地面積

國家主席習近平2020年9月在聯合國演講時，承諾將採取更加有力政策和措施，二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。2020年起，內地年增光伏裝機量分別佔全球35%、31%、36%，去年比例更達62.77%，連續11年冠全球。

要達至碳中和，除風電外，光電需要佔用多少土地？基於不同時期技術和各地緯度、地形導致裝機功率密度差異，以及未來集中式、分布式（可用屋頂）比例走向，各種研究測算並不一致。

技術推動 有估算佔地1587萬畝

國家氣候中心專家王陽曾分析，要達至碳中和內地需30億千瓦光伏裝機量，三分之二為集中式、佔地4005萬畝至1億畝。能鏈研究院認為未來光伏裝機總量集中式佔42.5%，佔地1587萬畝。去年全國新增1億千瓦集中式光伏裝機量，佔總體48%、佔用78萬畝地，佔地率減少。至於這些土地的性質，目前也沒有明確數據。

光伏發電是減碳重要手段，也是重要產業，而守住18億畝耕地紅線更是最嚴國策。國家部委近年已接連出台多項政策規範光伏發展，關鍵在於地方政府如何落實執行。

（中國故事 土地挑戰系列之二）

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