三中全會前 3中委履新地方「一把手」

此番履新的黃強（61歲）、梁言順（61歲）、李邑飛（60歲）均為二十屆中央委員。黃強曾任國家國防科工局副局長、甘肅及河南副省長，2020年任四川省委副書記，次年當選省長。梁言順曾任中宣部副部長，2020年任中央和國家機關工委分管日常工作的副書記（正部長級），2022年任寧夏書記。李邑飛長期任職雲南，2017年調任貴州省委常委，3年後入疆，先後任新疆黨委常委、黨委副書記，新疆生產建設兵團黨委書記、政委，中國新建集團公司董事長（正部長級）。

韓俊掌農業部 被視臨危受命

另外，官方也宣布前安徽省委書記韓俊回京出任農業農村部部長，接替上月落馬的唐仁健。60歲的韓俊是農業專家，在農業系統工作多年，曾任農業農村部黨組副書記、副部長，此次回巢補缺被認為是「臨危受命」。

此番調整中，卸任吉林書記的景俊海「另有任用」，尚未宣布。此外，成都市委書記施小琳已任四川省政府黨組書記，循例將接任省長。中共中央昨亦批准王陸進擔任河北副書記，苗延紅任福建省委組織部長。