明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

胡友平勇阻兇徒中日齊讚 蘇州追授稱號日使館下半旗 民眾獻花遭收走

【明報專訊】江蘇蘇州周一（24日）發生的日本人校巴遇襲事件，奮勇阻止兇徒傷人的54歲中國籍校巴女員工胡友平，留醫3日傷重不治。蘇州警方提請追授其「見義勇為模範」稱號，中國外交部稱她「體現了中國人民的善良和勇敢」。日本駐華使館下半旗致哀，外務大臣上川陽子在記者會上表示哀悼。蘇州當地民眾前往事發地獻花，卻被現場人員收走。

杭州《都市快報》引述遇襲日本女子稱，校車引導員胡友平阻攔兇徒並被刺傷倒地，她與兒子才得以趁機躲開襲擊；有目擊者表示，如果當時她沒有攔住，將會有更多人受傷。

日本駐華使館昨下半旗致哀，讚揚胡友平以一己之力從歹徒手中保護了無辜的婦孺，「相信她的勇氣與善良也代表了廣大中國民眾」。日本駐華大使金杉憲治在微博發布講話短片，向胡友平的英勇獻身表示深切的敬意及衷心的哀悼。外務大臣上川陽子稱悉聞胡友平離世「讓我悲痛不已」，「我謹向此英勇行為致以由衷的感謝和敬意，並表示深切哀悼」。

外交部：體現中國人善良勇敢

中國外交部發言人毛寧昨回應日媒稱，蘇州市將追授胡友平「見義勇為模範」稱號，「我想，這位中國女性體現了中國人民的善良和勇敢，反映了中國人見義勇為、勇於助人的精神」。

事件昨衝上內地熱搜，日本駐華使館發布下半旗帖子有1.4萬個留言，最多人支持的留言是「她保護了無辜的孩子。也守住了中國人的尊嚴」。生活在江蘇的日本紀錄片導演竹內亮發文表示，這兩天他身邊很多日本朋友擔心和感謝胡友平，自己「是作為個人崇拜她，會永遠記住她」。

資深傳媒人胡錫進撰文指出，胡友平救的是日本孩子，因為這一點，網上有少數厭日人士，竟對她做了挖苦、嘲笑，但對胡友平來說，因為這些孩子是日本籍，更增加了她行為的人道主義感染力。

事發地逾20便衣 稱統一收花

不少蘇州市民昨送花至事發地悼念。有網民披露該巴士站有20多名便衣，想方設法要把路人手裏的花拿走，自己為此「和幾個便衣大吵一架」。中新網報道，現場工作人員稱「花會統一收集，並送到殯儀館」。

上 / 下一篇新聞