胡友平勇阻兇徒中日齊讚 蘇州追授稱號日使館下半旗 民眾獻花遭收走

杭州《都市快報》引述遇襲日本女子稱，校車引導員胡友平阻攔兇徒並被刺傷倒地，她與兒子才得以趁機躲開襲擊；有目擊者表示，如果當時她沒有攔住，將會有更多人受傷。

日本駐華使館昨下半旗致哀，讚揚胡友平以一己之力從歹徒手中保護了無辜的婦孺，「相信她的勇氣與善良也代表了廣大中國民眾」。日本駐華大使金杉憲治在微博發布講話短片，向胡友平的英勇獻身表示深切的敬意及衷心的哀悼。外務大臣上川陽子稱悉聞胡友平離世「讓我悲痛不已」，「我謹向此英勇行為致以由衷的感謝和敬意，並表示深切哀悼」。

外交部：體現中國人善良勇敢

中國外交部發言人毛寧昨回應日媒稱，蘇州市將追授胡友平「見義勇為模範」稱號，「我想，這位中國女性體現了中國人民的善良和勇敢，反映了中國人見義勇為、勇於助人的精神」。

事件昨衝上內地熱搜，日本駐華使館發布下半旗帖子有1.4萬個留言，最多人支持的留言是「她保護了無辜的孩子。也守住了中國人的尊嚴」。生活在江蘇的日本紀錄片導演竹內亮發文表示，這兩天他身邊很多日本朋友擔心和感謝胡友平，自己「是作為個人崇拜她，會永遠記住她」。

資深傳媒人胡錫進撰文指出，胡友平救的是日本孩子，因為這一點，網上有少數厭日人士，竟對她做了挖苦、嘲笑，但對胡友平來說，因為這些孩子是日本籍，更增加了她行為的人道主義感染力。

事發地逾20便衣 稱統一收花

不少蘇州市民昨送花至事發地悼念。有網民披露該巴士站有20多名便衣，想方設法要把路人手裏的花拿走，自己為此「和幾個便衣大吵一架」。中新網報道，現場工作人員稱「花會統一收集，並送到殯儀館」。