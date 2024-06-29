北京聞風：新興產業「重稅」之下撐經濟 ／文：鍾鳴九

上月，美國宣布大幅提高自中國進口電動車的加徵關稅稅率，從25%增至100%。歐盟則在本月中旬宣布，將對中國進口電動車徵收最高38.1％的關稅。繼美國和歐盟之後，加拿大也在本周宣布，計劃對中國製造的電動車和電池加徵關稅，並啟動為期30天的公眾諮詢期。

中國官方在不同場合多次駁斥美歐對「中國產能過剩」的指摘。總理李強在本周的夏季達沃斯論壇上再次為中國新興產業辯護。他說，中國企業生產的電動汽車、鋰電池、光伏產品等，首先保障了國內需求，同時也豐富了國際市場供給，緩解了世界通脹壓力，為全球應對氣候變化作出積極貢獻。

新產業應全球需求而生 非憑空造

清華大學中國發展規劃研究院院長助理李治認為，中國的新興產業是在全球變暖的大背景下，應全球市場需求變化而生，並非自己憑空創造。這些產業的發展也為全球氣候變化問題提供了很好的解決方案。

李強指出，新產業新動能快速成長，有力支撐了中國經濟持續健康的發展。李治表示，新興產業雖在中國經濟中佔比有限，但對經濟增速的貢獻大，全要素生產率回報高；歐美對產業競爭採取保護措施的趨勢，短期內不會出現很大變化，所以中國政府和企業制定對策要以此背景為出發點。

儘管近日世界銀行、國際貨幣基金組織分別將今年中國經濟增速預期上調至4.8%和5%，外界對中國經濟仍有疑慮。李強在夏季達沃斯論壇上談及中國經濟時表示，中國經濟政策舉措的效果正在顯現，有信心實現全年經濟社會發展預期目標，也有能力保持中國經濟長期向好。

消費市場回暖 外貿呈穩健升勢

國家統計局近日公布的數據顯示，5月社會消費品零售總額39,211億元，按年增3.7%。雖然仍低於新冠疫情前的水平，但該同比增速實現自去年12月下滑以來的首次回升，顯示出消費市場逐步回暖。

中國貿促會28日發布數據，2024年5月，中國貿促系統累計簽發原產地證書、ATA單證冊、商事證明書等各類證書56.83萬份，按年增13.64%，顯示出中國外貿進出口呈穩健上升趨勢。

中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才認為，中國經濟雖存在內需不足的問題，但出口、投資、消費都相對穩定，經濟並非如外界唱衰的那樣一潰千里。中國2024年首季GDP按年增5.3%，就可以說明問題。他分析，二季度GDP增長率應在5%左右，全年5%左右的預期目標可以實現。

文：鍾鳴九