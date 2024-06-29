有倡支線駁港珠澳橋 學者：鐵路足沒必要

當年採單Y因「港不要同內地太緊密」

雙Y方案是指港珠澳大橋兩端開叉，分別連接香港、深圳與珠海、澳門。港珠澳大橋在設計之初，曾就採單Y方案或是雙Y方案進行了激烈討論。鄭天祥當時是專家組成員之一，他表示，當時按照時任政務司長陳方安生「不要同內地太過緊密」的意思，最終採用了單Y方案，即大橋深圳的支線被取消。

鄭天祥表示，他當時認為雙Y方案會令大橋的流量有保證，單Y方案僅靠香港的車流可能會令流量不足，大橋建成後的使用效率過低。他說，目前有心人士又開始重提當年的雙Y方案，向廣東省和深圳政府游說新建一條由深圳往港珠澳大橋人工島的通道，形成新的雙Y型。

不過鄭天祥認為此一支線目前再興建已無此必要，因包括即將新建的深港機場鐵路，港深將有3條鐵路相連，質疑「未來有多少貨運會來香港」，他稱目前西部通道車流量仍然稀少，完全可以用西部通道來應付。

「中央更撐深圳 突顯社會主義優越性」

鄭天祥認為，按目前的形勢，此一方案獲批的可能性很低。「如果深圳提出的深港合作項目，中央更重視一些，這與過往撐香港不同，中央現在更支持深圳，以突顯社會主義優越性。」

此外，深圳與珠海之間也開始興建深珠通道，將進一步分流港珠澳大橋車流。深珠通道為公路鐵路兩用橋，跨越伶仃洋，建成後有望30分鐘從深圳前海直達珠海。

深圳目前佔主導的是「南下政策」，即攜手香港以「融入」為主，而另一派則提出應要發揮香港優勢為主，融入為次要的。鄭自認是弱勢一派，他說，「融入將令香港淪為內地城市，香港的三大優勢，包括國際金融，國際貿易和國際航運，只要香港這三大優勢仍存在，就可以存在下去。」他認為大多數人都希望香港經濟好下去。