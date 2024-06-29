明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

學者：深中利好中山 灣區形成內環 深珠大橋動工 料再分走港珠澳橋車流邊緣香港

【明報專訊】作為連接深圳和中山的超級跨海通道，將於明天（30日）通車的深中通道被中山市政府視為中山再度起飛的重要契機，期望帶動中山產業升級和目前低迷的房地產騰飛。不過中山大學珠三角研究所教授鄭天祥（圖）近日接受本報專訪表示，深中通道開通肯定對中山利好，但仍難以救中山樓市；同時，深中通道及月初動工的深珠大橋，勢必分薄港珠澳大橋車流量，進一步邊緣香港。

中山曾與東莞、南海、順德並稱廣東「四小虎」，是廣東改革開放早期的標桿城市之一。但近年隨着製造業遷離，經濟大幅落後於另外三虎。中山與廣東經濟龍頭深圳的直線距離不足30公里，亦因之間橫亙着珠江口，兩地往來要繞行佛山、廣州、東莞三市，車程需要一個半小時。

深中通道全長24公里，通車後，深圳和中山兩地車程將縮短至30分鐘，中山得以「抱」上深圳的「大腿」，承接深圳產業外溢。據中山當地官員透露，該市期望成為粵港澳大灣區的一個「總部所有地」，提升中山政治和經濟地位。為此配套出台大量政策措施，以應對各方需求，包括承接產業園區、融合人口居住和生活配套。

深中通道開通後，最有可能實現的，就是帶動中山的產業升級和目前低迷的房地產市場驣飛。事實上深中通道在2015年獲得建設批文伊始，即有「深中同城」宣傳，中山樓市在同期飛升，市區房價從每平方米6000元（人民幣，下同）暴漲到逾20,000元。隨着近年全國房地產市場轉冷，中山的樓市也在急速下跌，不少樓盤已跌價近半。

難救中山樓市 「除非深圳人來買」

鄭天祥表示，深中通道開通肯定對中山利好，但仍難以救中山樓市，整個大環境房地產都在跌，房企負債太高，無5年緩不過來。他說，「建設了那麼多年，在中山要買樓的都已經買了，唯一對樓價利好的，是可能會有深圳人來購買帶動房價。但深圳目前的樓價也在跌，是否會有很多深圳人來中山買房，還是未知數。」

根據中山和深圳的房地產網站顯示，目前兩地樓價每平方米相差高達4到5萬元，兩城路程縮短，令不少深圳人產生「中山居住深圳上班」的念頭，也一度令不少在深圳買不起樓的打工仔，生出到中山實現業主夢的想法。

通行費66元 每日開車往來難承擔

鄭天祥說，「中山居住深圳上班」未為不可，通車後兩地相距僅半小時車程，在一般大城市通勤都要這個時間，而且亦符合廣東政策，目前珠江東邊，包括深圳、東莞都已經無地，人居環境開始惡化，要均衡發展，必然向珠江西岸分流人口。但他指出，兩地分別居住和上班，仍要考慮交通費用的問題，這可能會阻礙深圳返工族在中山買房的意願。

深中通道車輛通行收費標準已出爐，全線車輛通行費收費標準為66元，來回逾130元，這令不少打算每日開車往來兩地的深圳人在計數後感到難以承受。為減輕通車後深中兩地居民來往交通的負擔，兩地政府早前已承諾每日開通400班次的跨大橋公共巴士，以滿足年輕一族實現在「中山居住深圳上班」。

鄭天祥透露，深中通道完工後，珠江口另一跨海工程深珠大橋已在月初「上馬」動工，「施工的均為深中通道建設人員。」他表示，深中通道開通後，大灣區將形成內環，運輸效益將整體提升。

但深中通道無疑會分流港珠澳大橋一部分的車流，而在5年後，新的深珠大橋開通後，港珠澳大橋的車流再會被分走一大部分，未來可能邊緣香港。

「深中通道開通，過海行程減少一半，除非來香港，連港車都想走深中通道。」鄭天祥提出，要開放中港車牌照，不要如現在般只有人大代表、政協委員或是在內地投資了一定金額的企業家才可以取得兩地牌照，而且還要大大降低收費。他說，過去申請要數十萬元，現在雖然已降到10幾萬，但是仍需要降，否則會大大限制大橋的使用量。

恐交通意外 倡港車慢慢換左軚

鄭天祥亦提出，「港車北上」對大橋使用量有一定幫助，但一定要統一左右軚，否則容易出事。他認為以後更多港車北上，去到北方地區，出事的機率會很大。即然現在香港已經回歸了，沒有理由在這些地方不統一，可以借港車北上的東風，慢慢將港車右軚換左軚。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕樓市 跨海通道 中山市 深中通道

上 / 下一篇新聞