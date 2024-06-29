學者：深中利好中山 灣區形成內環 深珠大橋動工 料再分走港珠澳橋車流邊緣香港

中山曾與東莞、南海、順德並稱廣東「四小虎」，是廣東改革開放早期的標桿城市之一。但近年隨着製造業遷離，經濟大幅落後於另外三虎。中山與廣東經濟龍頭深圳的直線距離不足30公里，亦因之間橫亙着珠江口，兩地往來要繞行佛山、廣州、東莞三市，車程需要一個半小時。

深中通道全長24公里，通車後，深圳和中山兩地車程將縮短至30分鐘，中山得以「抱」上深圳的「大腿」，承接深圳產業外溢。據中山當地官員透露，該市期望成為粵港澳大灣區的一個「總部所有地」，提升中山政治和經濟地位。為此配套出台大量政策措施，以應對各方需求，包括承接產業園區、融合人口居住和生活配套。

深中通道開通後，最有可能實現的，就是帶動中山的產業升級和目前低迷的房地產市場驣飛。事實上深中通道在2015年獲得建設批文伊始，即有「深中同城」宣傳，中山樓市在同期飛升，市區房價從每平方米6000元（人民幣，下同）暴漲到逾20,000元。隨着近年全國房地產市場轉冷，中山的樓市也在急速下跌，不少樓盤已跌價近半。

難救中山樓市 「除非深圳人來買」

鄭天祥表示，深中通道開通肯定對中山利好，但仍難以救中山樓市，整個大環境房地產都在跌，房企負債太高，無5年緩不過來。他說，「建設了那麼多年，在中山要買樓的都已經買了，唯一對樓價利好的，是可能會有深圳人來購買帶動房價。但深圳目前的樓價也在跌，是否會有很多深圳人來中山買房，還是未知數。」

根據中山和深圳的房地產網站顯示，目前兩地樓價每平方米相差高達4到5萬元，兩城路程縮短，令不少深圳人產生「中山居住深圳上班」的念頭，也一度令不少在深圳買不起樓的打工仔，生出到中山實現業主夢的想法。

通行費66元 每日開車往來難承擔

鄭天祥說，「中山居住深圳上班」未為不可，通車後兩地相距僅半小時車程，在一般大城市通勤都要這個時間，而且亦符合廣東政策，目前珠江東邊，包括深圳、東莞都已經無地，人居環境開始惡化，要均衡發展，必然向珠江西岸分流人口。但他指出，兩地分別居住和上班，仍要考慮交通費用的問題，這可能會阻礙深圳返工族在中山買房的意願。

深中通道車輛通行收費標準已出爐，全線車輛通行費收費標準為66元，來回逾130元，這令不少打算每日開車往來兩地的深圳人在計數後感到難以承受。為減輕通車後深中兩地居民來往交通的負擔，兩地政府早前已承諾每日開通400班次的跨大橋公共巴士，以滿足年輕一族實現在「中山居住深圳上班」。

鄭天祥透露，深中通道完工後，珠江口另一跨海工程深珠大橋已在月初「上馬」動工，「施工的均為深中通道建設人員。」他表示，深中通道開通後，大灣區將形成內環，運輸效益將整體提升。

但深中通道無疑會分流港珠澳大橋一部分的車流，而在5年後，新的深珠大橋開通後，港珠澳大橋的車流再會被分走一大部分，未來可能邊緣香港。

「深中通道開通，過海行程減少一半，除非來香港，連港車都想走深中通道。」鄭天祥提出，要開放中港車牌照，不要如現在般只有人大代表、政協委員或是在內地投資了一定金額的企業家才可以取得兩地牌照，而且還要大大降低收費。他說，過去申請要數十萬元，現在雖然已降到10幾萬，但是仍需要降，否則會大大限制大橋的使用量。

恐交通意外 倡港車慢慢換左軚

鄭天祥亦提出，「港車北上」對大橋使用量有一定幫助，但一定要統一左右軚，否則容易出事。他認為以後更多港車北上，去到北方地區，出事的機率會很大。即然現在香港已經回歸了，沒有理由在這些地方不統一，可以借港車北上的東風，慢慢將港車右軚換左軚。

明報記者

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