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駐京周記：本科錄取男女失衡

【明報專訊】6月25日，北京市2024年普通高等學校招生錄取最低控制分數線公布。參加本科招生錄取的考生總成績由3門統一高考成績和考生選考的3門學考等級考成績構成，總成績滿分值為750分。北京教育考試院官網顯示，2024年，北京普通本科錄取控制分數線為434分。今年北京高考成績在700分及以上的考生有117人；本科最低分數線434分及以上有44,923人。

夾雜在這些數據中，有一個數據，吸引了記者注意。大學男女失衡嚴重，個別省份比例差距極大，值得關注。

男生比例十年跌破四成

對比近十年教育部公布的數據，2013年全國普通本科招生人數中，女生佔比為54.8%，男生佔比為45.2%；到了2022年，普通本科招生人數中，女生佔比上升到63%，而男生佔比則下降到37%。

教育部並未公布2023年數據，從2022年數據來看，大學「女多男少」似成事實。有意思的是，時間往前推18年，當年出生性別比（男比女多）較高的內蒙古、雲南等地，2022年大學錄取男女比例反而嚴重失衡，內蒙古64,386名招生數中，有45,947名是女生；雲南生123,643名新生中，竟然有101,054名女生，僅有22,589名男生。

「山河四省」（山東、山西、河南、河北）這四個高考大省，也同樣沒走出「女多男少」的局面。而像北京、上海、天津、西藏、黑龍江、江蘇這些性別比較平衡的省市，招生男女比例也基本穩定在50%左右。同時，從全國來看，如果把專科數據統計進來，性別比例又基本保持平衡。

除卻男女比例失衡外，碩博畢業生的人數超出本科生人數也不再是新聞。當教育程度不再是就業門檻，找工作又成為橫在畢業生面前的一座大山。

招聘平台活躍用戶增17%

畢業生工作難找，招聘平台業績直線上升。2024年首季「Boss直聘」的平均月活躍用戶為4660萬人，按年增17.4%。根據「Boss直聘」2024年首季財報，其實現淨利潤2.42億元人民幣，而2023年同期為3270萬元人民幣。

站在獨木橋上的人愈來愈多，大量的高校畢業生湧向社會，未來的就業問題，必將繼續成為政府的工作重點。

駐京記者 王佩凡

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