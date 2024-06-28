楊永強就任杭州主教 指堅持天主教中國化

稱將高舉愛國愛教旗幟

教廷本月22日表示，根據與中國簽署的臨時協議，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）任命原山東周村教區主教楊永強，調任浙江杭州教區主教。據「中國天主教」官網消息，楊永強昨在就職典禮上說，將高舉愛國愛教旗幟，「堅持獨立自主自辦原則，堅持我國天主教中國化方向，堅持走與社會主義社會相適應的道路」。楊永強還強調，他將團結帶領神長教友推動杭州教區牧靈福傳事業健康傳承，「為浙江省共同富裕示範區、宗教中國化和宗教事務治理現代化先行省建設作出應有貢獻」。

公開資料顯示，楊永強現年54歲，出生於山東省博興縣，曾在山東聖神修院、上海佘山修院學習神哲學。1995年6月晉鐸，2010年11月晉牧，被任命為山東周村教區主教。2016年12月，楊永強在中國天主教第九屆全國代表大會當選中國天主教主教團副主席，2022年連任，同時也是山東省天主教教務委員會主任、愛國會副主任、山東省人大常委。

此次任命是繼梵蒂岡2018年與中國就任命主教達成歷史性協議後的舉措。另外，中國天主教「一會一團」十屆六次負責人聯席會議本月20日在北京召開，會議審議通過了《中國天主教愛國主義教育基地管理辦法（試行）》和《天主教中國化示範基地管理辦法（試行）》。會議指，「兩個辦法」的訂定，「有利於加強新時代愛國主義教育，傳承和弘揚我國天主教愛國主義精神……促進我國天主教與社會主義社會相適應」。