政治局進一步全面深改稿 制度建設主線「先立後破」

新華社報道，會議聽取了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》稿在黨內外一定範圍徵求意見的情况報告，決定根據這次會議討論的意見進行修改後將文件稿提請三中全會審議。

指總目標完善發展制度

堅持黨全面領導

會議指出，這次徵求意見充分發揚黨內民主、集思廣益，各地區各部門各方面對決定稿給予充分肯定，認為決定稿是指導新征程上進一步全面深化改革的綱領性文件。

會議強調，進一步全面深化改革的總目標是繼續完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化；到2035年，全面建成高水平社會主義市場經濟體制。要總結和運用改革開放以來特別是新時代全面深化改革的寶貴經驗，貫徹堅持黨的全面領導、堅持以人民為中心、堅持守正創新、堅持以制度建設為主線、堅持全面依法治國、堅持系統觀念等原則。

35年首次夏季開會

依照以往慣例，三中全會多在黨代會翌年的9月至12月間舉行，二十屆三中全會外界依慣例即在2023年秋季舉行。公開資料顯示，本次中全會也是35年來首度在夏季召開的中全會。上一次在夏季舉行的中央全會，是1989年6月23至24日舉行的中共十三屆四中全會。