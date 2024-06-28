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前防長李尚福魏鳳和開除黨籍軍籍 三中全會7·15舉行 一日鍘二副國級

【明報專訊】中共中央總書記習近平昨（27日）主持召開政治局會議，研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題，決定中共第二十屆中央委員會第三次全體會議（三中全會）於7月15日至18日在北京召開（另見稿）。會議同時決定開除兩名前副國級高官李尚福、魏鳳和黨籍，將二人涉嫌犯罪問題移送軍事檢察機關審查起訴。

政治局會議審議並通過中央軍委《關於李尚福問題審查結果和處理意見的報告》、《關於魏鳳和問題審查結果和處理意見的報告》。新華社報道，經中共中央研究決定，去年8月31日及去年9月21日，由軍委紀委監委分別對李尚福、魏鳳和嚴重違紀違法問題立案審查調查。

現已查明，李尚福、魏鳳和利用職務便利為他人謀取利益並收受巨額錢款，涉嫌受賄罪。李尚福還為謀取不正當利益送給他人錢款，涉嫌行賄罪。通報稱審查調查中，發現二人其他嚴重違紀違法問題線索；通報未提到李尚福的行賄對象。

均涉受賄移送軍檢 李另涉行賄

通報指，李尚福、魏鳳和身為黨和軍隊高級領導幹部，其行為辜負黨中央、中央軍委信任重託，給黨的事業、國防和軍隊建設，以及高級領導幹部形象造成極大損害，性質極其嚴重，影響極為惡劣，危害特別巨大。李尚福被指「嚴重污染軍隊裝備領域政治生態和行業領域風氣」、魏鳳和則是「嚴重污染部隊政治生態」。

污染軍隊裝備領域 部隊政治生態

昨日，政治局會議根據《中共紀律處分條例》等有關規定，決定給予李尚福、魏鳳和開除黨籍處分，終止中共二十大代表資格。對於現任中央委員李尚福開除黨籍的處分，待三中全會時予以追認。

新華社還提到，中央軍委此前已決定給予李尚福、魏鳳和開除軍籍處分，取消李陸軍上將軍銜，取消魏火箭軍上將軍銜。

今年70歲的魏鳳和於去年3月卸任國務委員、防長。魏鳳和是火箭軍前身二炮部隊出身，2015年擔任首任火箭軍司令，2017年當選中央軍委委員，2018年任防長。

李尚福現年66歲，他2023年在全國「兩會」期間獲委任接任魏鳳和的防長職務，亦與魏鳳和一樣擔任副國級的國務委員。

去年下半年，陸續有軍隊和軍工企業高級幹部被免職，火箭軍腐敗案由此揭開冰山一角，當中涉及軍事裝備採購。去年8月29日之後，李尚福因超過一個月未出現在公開場合，引發外界關注；去年10月，他被免去國務委員、防長等職務，但官方一直未通報原因。

今年農曆新年前夕，黨和國家領導人依慣例分別看望或委託看望老同志，但官方披露被慰問的「老同志」名單當中沒有魏鳳和，當時已傳出他和李尚福均捲入火箭軍腐敗案。

昨日的政治局會議未宣布處理外界關注的另一名前國務委員秦剛，他去年相繼被免去外長、國務委員職務，今年2月辭去全國人大代表職務。

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相關字詞﹕國防部長 解放軍 政治局會議 李尚福 魏鳳和

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