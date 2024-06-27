台駐美代表認申購豪車、梳化 稱為替舊物

台媒《鏡週刊》此前爆料，俞大㵢就任後執意購買近400萬元（新台幣，下同，約95.8萬港元）的凱迪拉克（Cadillac）作為駐美代表座車，但被台外交部擋下。報道說，俞大㵢上任半年就花了800萬元公費，花200萬元買牀、梳化、咖啡機，且將公務車私用。

否認用800萬元裝修 認私用公務車

據《聯合報》報道，俞大㵢在記者會上承認申請採購車輛、買貴價梳化，表示是為替代公務車，認為華府大部分官員搭乘較大型休旅車，「我們要符合當地這種情況，跟大家融入」。而原本的梳化已經用20年，「換了比較耐用、不是中國製、有可能再用20多年的梳化」，強調「價錢是貴了一點，但耐用性跟品質不一樣」。

俞大㵢否認購買昂貴礦泉水、毛巾及牀，表示官邸裝修也絕非《鏡週刊》寫的800萬元。不過他坦言曾使用備用公務車去採購，也曾讓司機駕車載家人出遊賞櫻，補充駐外機構館長對公務車使用有裁量權，適不適當「虛心接受」。

對於內部同仁爆料，俞大㵢說，駐外機構都有申訴管道，不至求助無門，在海外不應分派系、黨派，這個方式不可取、不該發生，對代表處的工作文化、同仁士氣、效率都有影響。

民眾黨主席柯文哲前幕僚吳靜怡昨表示，這是賴清德就職以來，任用官員中關注度最高的負面新聞。