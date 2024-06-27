明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

台駐美代表認申購豪車、梳化 稱為替舊物

【明報專訊】台灣駐美代表俞大㵢（圖，中央社）被爆濫花公帑後，當地時間25日在華府開記者會駁斥，強調不會讓侮蔑剝奪他繼續在駐美代表處為台服務的機會。事件也令人猜測爆料者動機，有島內媒體人認為，台外交體系有人為了人事佈局、派系鬥爭，要把俞大㵢除掉，換成有政治性格、代表賴清德的人去跟美國打交道。

台媒《鏡週刊》此前爆料，俞大㵢就任後執意購買近400萬元（新台幣，下同，約95.8萬港元）的凱迪拉克（Cadillac）作為駐美代表座車，但被台外交部擋下。報道說，俞大㵢上任半年就花了800萬元公費，花200萬元買牀、梳化、咖啡機，且將公務車私用。

否認用800萬元裝修 認私用公務車

據《聯合報》報道，俞大㵢在記者會上承認申請採購車輛、買貴價梳化，表示是為替代公務車，認為華府大部分官員搭乘較大型休旅車，「我們要符合當地這種情況，跟大家融入」。而原本的梳化已經用20年，「換了比較耐用、不是中國製、有可能再用20多年的梳化」，強調「價錢是貴了一點，但耐用性跟品質不一樣」。

俞大㵢否認購買昂貴礦泉水、毛巾及牀，表示官邸裝修也絕非《鏡週刊》寫的800萬元。不過他坦言曾使用備用公務車去採購，也曾讓司機駕車載家人出遊賞櫻，補充駐外機構館長對公務車使用有裁量權，適不適當「虛心接受」。

對於內部同仁爆料，俞大㵢說，駐外機構都有申訴管道，不至求助無門，在海外不應分派系、黨派，這個方式不可取、不該發生，對代表處的工作文化、同仁士氣、效率都有影響。

民眾黨主席柯文哲前幕僚吳靜怡昨表示，這是賴清德就職以來，任用官員中關注度最高的負面新聞。

相關字詞﹕俞大㵢 民進黨政府 賴清德 台灣駐美代表處

上 / 下一篇新聞