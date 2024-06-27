習晤越總理 倡加快南海共同開發

新華社報道，習近平強調， 雙方要保持高層交往，共同推進高質量共建「一帶一路」，提升兩國互聯互通水平，推動兩國務實合作高質量發展。中方願鼓勵更多中國企業加大對越投入，希望越方為中國企業提供公平、公正、非歧視性的營商環境。雙方要用好兩黨友好交往紅色資源，支持邊境省份加強交流，實施好農業、教育、醫療等民生項目，用好民間、青年等交流平台，夯實中越友好民意基礎。

范明政：建越中命運共同體 不受外界挑撥

范明政表示，越中傳統睦鄰友好，越方希望學習借鑑中國治黨治國理政新理論新實踐新成果，同中方一道，堅持走社會主義道路，實現共同發展。越方支持中方在台灣問題上的立場，將深化越中戰略互信和務實合作、構建具有戰略意義的命運共同體作為越南對外政策的頭等優先和戰略選擇，不會受到外界挑撥離間和干擾破壞；越方願同中方一道加強多邊協作，妥善處理分歧，切實推進具有戰略意義的越中命運共同體。