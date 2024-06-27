菲聽證會查美抹黑華疫苗 中方歡迎

【明報專訊】菲律賓參議院對外關係委員會前天舉行聽證會，就路透社日前報道美軍方在新冠疫情期間假冒菲人散播假信息抹黑中國疫苗和抗疫物資展開調查。中國駐菲律賓大使館昨（26日）表示，中方對此表示歡迎；此事事關菲律賓人民生命健康，菲律賓人民和國際社會有權知道背後真相。
中新社報道，新冠疫情期間，中國率先向菲律賓援助疫苗和抗疫物資，累計向菲提供超過5700萬劑新冠疫苗（包括捐贈500萬劑）以及大量抗疫物資。
根據路透社有關報道和此次聽證會披露的信息，美方給中國向菲援助疫苗和抗疫物資惡意使絆設障，美軍方甚至在網上假冒菲人不擇手段造謠抹黑中國疫苗和抗疫物資。
中國駐菲律賓大使館發言人表示，美方此舉服務的是遏制打壓中國的地緣政治私利，犧牲的是廣大菲人民的生命健康，損害的是世界各國公共衛生共同利益，應該遭到中菲兩國人民和國際社會一致譴責。
菲律賓正尋求五角大樓對抹黑中國疫苗一事解釋。路透社報道，菲外交部官員詹-岡薩加在聽證會上表示，「我們還沒有收到任何關於證實、否認或其他方面的官方和正式回應。我們正在等待。我們將繼續關注並要求獲得信息」。
對於南海問題，菲律賓外交部長馬納羅同一天在聽證會上聲稱，菲律賓希望與中國就南海問題對話，以解決分歧。