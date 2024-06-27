菲聽證會查美抹黑華疫苗 中方歡迎

中新社報道，新冠疫情期間，中國率先向菲律賓援助疫苗和抗疫物資，累計向菲提供超過5700萬劑新冠疫苗（包括捐贈500萬劑）以及大量抗疫物資。

根據路透社有關報道和此次聽證會披露的信息，美方給中國向菲援助疫苗和抗疫物資惡意使絆設障，美軍方甚至在網上假冒菲人不擇手段造謠抹黑中國疫苗和抗疫物資。

中國駐菲律賓大使館發言人表示，美方此舉服務的是遏制打壓中國的地緣政治私利，犧牲的是廣大菲人民的生命健康，損害的是世界各國公共衛生共同利益，應該遭到中菲兩國人民和國際社會一致譴責。

菲律賓正尋求五角大樓對抹黑中國疫苗一事解釋。路透社報道，菲外交部官員詹-岡薩加在聽證會上表示，「我們還沒有收到任何關於證實、否認或其他方面的官方和正式回應。我們正在等待。我們將繼續關注並要求獲得信息」。

對於南海問題，菲律賓外交部長馬納羅同一天在聽證會上聲稱，菲律賓希望與中國就南海問題對話，以解決分歧。