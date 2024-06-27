秘魯總統訪華晤習在即 緩中企經營權爭端示好

讚「中國高鐵很快」

博魯阿爾特周二晚從香港搭高鐵抵達深圳福田，開啟為期五日的訪華之行。深圳是她此行的第一站，在抵達後，她大讚「中國高鐵很快」。

根據秘魯政府公布的安排，博魯阿爾特將與華為高層舉行會晤，並計劃簽署一項協議，為兩萬名秘魯專業人士、婦女和中小型企業家提供新信息技術，特別是人工智能方面的培訓。

她之後前往上海、北京等地參訪。國家主席習近平將同博魯阿爾特舉行會談，總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際將分別同她會晤。她此行旨在同中國深化多領域合作。中秘兩國將簽署多項協議，以加強政治對話、技術轉讓、投資、旅遊和擴大秘魯產品進入中國市場。

路透社25日引述知情人士報道，在博魯阿爾特與習近平會晤前，秘魯已在周一正式請求，撤回有關取消中國央企中遠海運在秘魯超大型港口錢凱港獨家營運權的請求。報道稱，此舉旨在為中秘領導人的會晤緩解緊張氛圍。在上海，她將與中遠海運集團高管舉行會談。

2019年，央企中遠海運收購錢凱港60%股權，投入94億元人民幣（約101億港元）建設，第一期項目預計將於年底竣工。該項目是秘魯規模最大的「一帶一路」項目。今年3月，秘魯政府以「行政錯誤」為由，要求通過司法程序廢除其獨家經營權這一決定。