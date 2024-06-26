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美查華三大電訊商 憂取數據供北京

【明報專訊】美國中國總商會周一（24日）發布2024年《在美中資企業年度商業調查報告》，超過60%的受訪企業認為美國的投資與商業環境持續惡化。知情人士稱，美國商務部正調查中國移動、中國電信和中國聯通，理由是擔心這3家公司會透過他們在美國的雲端和網路業務取得美國數據，並提供給北京當局。

路透社引述知情人士說，美國政府已向這些公司發出傳票，並已完成對中國移動和中國電信「基於風險的分析」，但對中國聯通的調查進展較慢。美國電訊監管機關禁止這3間公司在美國提供手機和零售網路服務，但他們在美國仍然有小規模業務，如提供雲端服務及替美國批發網路流量提供路由服務。中國駐美大使館表示，希望美國停止以不實藉口打壓中企，並將持續捍衛中企的權利與利益。

擬加徵華電動車關稅 加國將公眾諮詢

繼美國及歐盟宣布向中國電動車加徵關稅，加拿大據報也準備跟隨。彭博社報道，加拿大副總理兼財長方慧蘭（Chrystia Freeland）與出口促進、國際貿易和經濟發展部長伍鳳儀（Mary Ng）宣布，將就中國電動車事宜公眾諮詢，諮詢期於7月2日開始，為期30天，希望蒐集外界意見，以確定加拿大政府應該採取何種對策。

對於加方的行動，中國外交部發言人毛寧昨表示，「我們始終認為，將經貿問題政治化，人為設置貿易壁壘，只會破壞中加或世界的正常經貿合作，損害國際產供鏈穩定和全球應對氣候變化的努力，不符合任何一方利益」。

相關字詞﹕電動汽車 加拿大 中國移動 中美關係

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