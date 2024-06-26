夏季達沃斯致辭 批斷鏈割裂地區經濟聯繫 李強：脫鈎激矛盾 各國爭蛋糕

稱華電動車緩世界通脹 為抗氣候變化貢獻

新華社報道，李強指出，這些年中國新產業快速興起，順應了全球科技革命、綠色發展的大勢，有力支撐了中國經濟持續健康發展，也為各國企業創造了更大合作空間。他舉例中國生產的先進電動汽車等產品，首先是保障國內需求，同時亦豐富國際市場供應，緩解世界通脹壓力，為應對氣候變化作出中國貢獻。

他表示，面對世界經濟困境，各國如果只考慮自身利益最大化，如果不顧及他人利益，甚至不惜開歷史倒車，搞脫鈎斷鏈及小院高牆，只會抬高全社會、全球的經濟運行成本，割裂地區之間的經濟連繫，激化矛盾及紛爭，把世界各國拖入爭蛋糕，但蛋糕愈爭愈小的惡性循環中，這是不願見到的情况。

稱華重固本培元 紮實推動高質量發展

李強引用毛澤東「風物長宜放眼量」詩句，建議各國要正視世界經濟面臨的增長困境，以更高遠的視野、更寬廣的胸襟來對待發展問題，把握新一輪科技革命和產業變革的重大機遇，在共同做大蛋糕中，尋求自身合理利益。

致辭後，李強就中國經濟及新興產業等回答了世界經濟論壇主席施瓦布的提問。他強調，中國注重固本培元，增強經濟發展的基礎支撐能力，長短結合、標本兼治打好政策「組合拳」，紮實推動高質量發展。

正在訪華的波蘭總統杜達、越南總理范明政出席開幕式並致辭。李強前天上午在北京人民大會堂會見杜達，提及希望歐盟客觀、理性看待中國發展，恪守支持自由貿易承諾。當天下午在大連會見范明政時，李強指出，中方願始終把發展兩國關係放在本國外交的優先位置，雙方要用足用好經濟互補優勢，以落實「一帶一路」和「兩廊一圈」戰略對接為主線，中方願同越方深化旅遊、醫療、教育、青年等領域人文交流，不斷夯實兩國友好的民意基礎。