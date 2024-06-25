長沙暴雨破紀錄 多處水浸地鐵停運

據官方的微信公眾號「長沙發布」消息，自昨上午10時30分起，全市防汛應急響應提升至三級，長沙市氣象台則繼續發布暴雨紅色預警信號。根據氣象分析，預計長沙市將持續暴雨、大暴雨天氣至26日。

受暴雨影響，長沙多處發生城市內澇，其中芙蓉區、雨花區、天心區部分道路出現積水。長沙消防出動緊急救援。受暴雨影響，長沙地鐵2、3號線全線停運。長沙火車站地鐵站由於淹水，採取跳站運行。

今明料續暴雨

市內多個景區、場館臨時關閉。岳麓山風景名勝區管理局發布閉園通告稱，受強降雨天氣影響，按防汛工作要求，岳麓山、橘子洲和桃花嶺景區閉園，恢復正常開放時間將通過媒體渠道另行通知；湖南省植物園亦宣布臨時閉園。

湖南省三防指揮部要求各級各部門充分認識可能面臨的嚴峻形勢，按應急響應要求，堅持流域性洪水防禦和山洪地質災害防範兩線作戰，突出抓好涉水工程、穿堤建築物、險工險段、砂基堤防、山洪地質災害危險區和隱患點等重點盯防目標，確保人員安全、工程安全等。

另據新華社報道，23日上午8時至24日上午8時，安徽黃山、宣城一帶普降暴雨，皖南地區一度有4條中小河流超警戒及以上水位。截至昨上午，黃山、宣城、安慶、銅陵、池州5市24縣受災人口51.1萬人，累計緊急轉移安置人口6.4萬人，農作物受災面積3.05萬公頃。