豬場產假化妝品銷全國 市民用後敏感 4人囚36月緩刑

據「潮新聞」報道，溫州市民劉先生去年在電商平台直播間，以29.9元（人民幣，下同）的低價購買一瓶SK-II面霜，但使用後出現皮膚過敏現象，於是向市場監管局投訴。經調查，有關部門發現劉先生落單的直播間銷售的均是假冒化妝品。

直播售賣 稱正品清倉貨

警方根據線索順藤摸瓜，查獲直播間戴姓營運人。經查明，戴僱用王姓主播等人，在電商平台開設直播間，以直播帶貨的方式銷售假冒，「SK-II」「蘭蔻」「科顏氏」「CHANEL」等30多個品牌的化妝品，種類多達上百種，售價均為數十元，對於售價低，主播聲稱是「正品積壓貨」「清倉貨」回應。

為規避風險及分散退貨的訂單量，戴等人共開設6個直播間，在一年內銷售假冒化妝品2.9萬件，總計銷售額達76萬元。

檢察機關引導公安機關通過追蹤快遞信息，發現深藏在廣西桂林山中的一處製假工場。當執法人員抵達現場時，發現生產這些假冒大牌化妝品的工場竟然坐落在養豬場內。

經調查，生產人員在該養豬場未採取任何衛生防護措施，將化學原料用增稠劑混合攪拌做成透明液體，再灌裝成面膜，套上外包裝，一個粗製濫造的產品搖身變成「SK-II」等國際名牌。

公安機關在該製假工場扣押假冒「SK-II」等品牌包裝盒28箱、內包裝袋69箱共計5.52萬個，半成品3000餘件及原材料粉末等。

案件後被移送至溫州市甌海區檢察院審查起訴。近日，法院以銷售假冒註冊商標的商品罪及假冒註冊商標罪分別判處涉案的4名被告監禁3年，緩刑3年半，並各處罰金7萬至39萬元。

承辦檢察官表示，這些假冒化妝品的化工原料非常低劣，有的化學成分超標，使用後極有可能導致過敏、爛臉，有的甚至含有違禁成分，會對健康造成威脅。檢方提醒消費者在直播間容易衝動消費，這也讓假冒偽劣商品有了可乘之機，消費者在購買化妝品等商品時，應選擇正規渠道。