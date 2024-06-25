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習晤波蘭總統：願推動中歐關係

【明報專訊】國家主席習近平昨下午在北京人民大會堂，同來華進行國事訪問的波蘭總統杜達舉行會談。習近平強調，中波關係之所以能夠經歷風雨，關鍵是雙方堅持獨立自主發展雙邊友好關係。中方願與波蘭等國一起，促進中國－中東歐國家合作機制可持續發展，推動中歐關係健康穩定發展。

「央視新聞」報道，會晤時，習近平強調，雙方要用好「中波政府間合作委員會」等機制平台，加強各領域合作的戰略協調和統籌規劃，高質量共建「一帶一路」，保障和推進中歐班列等重大項目合作，加強貿易、農業、清潔能源等領域合作。中方希望波方為中企提供公平、公正、非歧視的營商環境。

杜達：深化經貿領域 拓展新能源合作

杜達表示， 波中建交75年來，波方堅定恪守一個中國原則，願與中方繼續推進共建「一帶一路」合作，深化經貿、農業、互聯互通等領域交流合作，拓展創新、新能源汽車等新領域合作。明年上半年波蘭將擔任歐盟輪值主席國，波方願為推動歐中關係發展發揮建設性作用，並繼續促進中東歐國家同中國合作。

談烏克蘭危機 習：中方勸和促談

雙方還就烏克蘭危機交換了意見。習近平強調，中方在烏克蘭危機上的立場就是勸和促談、政治解決。當前應努力避免衝突擴大激化，努力推動局勢降溫，努力創造和談條件。中方反對一些人藉口中俄正常貿易轉移矛盾，抹黑中國。中方鼓勵和支持一切有利於和平解決危機的努力，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。中方願繼續以自己的方式，為政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用。

相關字詞﹕烏克蘭 波蘭 杜達 中波關係

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