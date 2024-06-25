德副總理籲華棄煤炭發電 氣候問題需合作

哈貝克：俄烏戰爭釀能源危機

據路透社報道，哈貝克表示，俄烏戰爭引發歐洲陷入能源危機，「中國也需要進口大量的天然氣和燃油，他們已經看到過去兩年歐洲和德國面臨的情况」。

哈貝克表示，少了中國是不可能達成全球氣候問題設定目標的，需要强化與中國的合作。哈貝克認為，減少火力發電量也可以確保能源安全，同時中國「清楚二氧化碳對全球氣候的危害」。

在浙江大學演講時，哈貝克表示，經濟發展和環境保護並不矛盾；發電系統的設計基於使用穩定可控的燃料，將風電和太陽能等不同形式融入其中是困難的，而這正是他的工作。

內媒：德尋求更廣泛合作

內地官媒《環球時報》評論文章稱哈貝克訪華意味着德尋求更廣泛合作，「希望哈貝克將訪華認知帶回歐洲」，幫助歐盟「摘掉有色眼鏡，心平氣和地看待中國電動汽車產業的發展」。據商務部網站消息，22日與商務部部長王文濤會晤時，哈貝克表示，德國政府對歐盟發起針對中國電動車反補貼調查感到憂慮，擔心德國在華車企利益受損，德國期待歐中雙方通過談判解決。

對於歐盟擬向中國電動車加稅一事，《環球時報》引述中國現代國際關係研究院副院長張健稱，中歐同意就電動車加稅啟動磋商，北京期待的最好結果是取消7月4日起加徵關稅的決定。中國社科院歐洲研究所歐洲經濟研究室主任孫彥紅表示，歐盟的保護主義做法必然引起中方反制，是「雙輸的結局」。《聯合早報》引述新加坡國立大學東亞研究所高級研究員余虹則認為，中歐通過談判撤銷歐盟加稅決定的可能性不大。