明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

德副總理籲華棄煤炭發電 氣候問題需合作

【明報專訊】剛剛結束訪華的德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）周日（23日）表示，中國是全球達成減少碳排放目標不可缺少的一分子，需要為煤炭發電找到安全替代品。火力發電佔中國2023年全國發電量將近60%，北京稱中國擴大煤炭產能是基於戰略安全考慮。

哈貝克：俄烏戰爭釀能源危機

據路透社報道，哈貝克表示，俄烏戰爭引發歐洲陷入能源危機，「中國也需要進口大量的天然氣和燃油，他們已經看到過去兩年歐洲和德國面臨的情况」。

哈貝克表示，少了中國是不可能達成全球氣候問題設定目標的，需要强化與中國的合作。哈貝克認為，減少火力發電量也可以確保能源安全，同時中國「清楚二氧化碳對全球氣候的危害」。

在浙江大學演講時，哈貝克表示，經濟發展和環境保護並不矛盾；發電系統的設計基於使用穩定可控的燃料，將風電和太陽能等不同形式融入其中是困難的，而這正是他的工作。

內媒：德尋求更廣泛合作

內地官媒《環球時報》評論文章稱哈貝克訪華意味着德尋求更廣泛合作，「希望哈貝克將訪華認知帶回歐洲」，幫助歐盟「摘掉有色眼鏡，心平氣和地看待中國電動汽車產業的發展」。據商務部網站消息，22日與商務部部長王文濤會晤時，哈貝克表示，德國政府對歐盟發起針對中國電動車反補貼調查感到憂慮，擔心德國在華車企利益受損，德國期待歐中雙方通過談判解決。

對於歐盟擬向中國電動車加稅一事，《環球時報》引述中國現代國際關係研究院副院長張健稱，中歐同意就電動車加稅啟動磋商，北京期待的最好結果是取消7月4日起加徵關稅的決定。中國社科院歐洲研究所歐洲經濟研究室主任孫彥紅表示，歐盟的保護主義做法必然引起中方反制，是「雙輸的結局」。《聯合早報》引述新加坡國立大學東亞研究所高級研究員余虹則認為，中歐通過談判撤銷歐盟加稅決定的可能性不大。

相關字詞﹕關稅 電動汽車 中歐關係 中德關係

上 / 下一篇新聞