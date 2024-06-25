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李德仁：中國測繪泰斗 薛其坤：量子物理前沿

【明報專訊】現年84歲的中科院、工程院雙院士武漢大學教授李德仁從事攝影測量、測繪遙感對地觀測領域。新華社報道，李德仁攻克了衛星遙感全球高精度定位及測圖核心技術，解決了遙感衛星影像高精度處理的系列難題，帶領團隊研發全自動高精度航空與地面測量系統，為中國高精度高分辨率對地觀測體系統建設作出巨大貢獻。

李德仁：800萬獎金全捐大學

新華社指出，武漢大學已建成世界領先的測繪遙感學科群，李德仁仍堅持為大一學生講課。據武漢大學官網介紹，李德仁在上世紀80年代首創從驗後方差估計導出粗差定位的選權迭代法，被學界稱為「李德仁方法」沿用至今。李德仁表示，「支持對創新人才培養是應當做的事情」，將800萬元人民幣獎金全部捐給武漢大學作獎學金。

薛其坤：科技獎最年輕得主

現年60歲的凝聚態物理學者薛其坤，是國家最高科學技術獎最年輕得主；其率領清華大學團隊在2012年首次實驗觀測到量子反常霍爾效應，有望推動新一代的低能耗晶體管和電子原件的發展。

新華社稱該成果為「新中國成立以來在基礎研究最重要的成果之一」，諾貝爾獎得主楊振寧表示「從中國實驗室第一次發表出諾貝爾獎級別的物理學論文」。薛其坤團隊另一研究領域是高溫超導，2012年在異質結體系中首次發現界面增強的高溫超導電性，是自1986年銅氧化物高溫超導體被發現以來，常壓下超導轉變溫度最高的超導體，為探究高溫超導機理開啓新方向。

相關字詞﹕量子 遙感 中科院 科技創新

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