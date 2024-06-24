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杭州水庫泄洪 靈隱寺等景區關閉

【明報專訊】內地南北多地遭暴雨侵襲，浙江杭州市氣象台昨將暴雨藍色預警信號升至黃色，並發布山洪災害風險預警，浙江省水利廳發布新安江水庫泄洪公告，提醒泄洪期間，沿江部分區域將被淹沒，當地商戶要做好準備，迅速疏散。

中央氣象台昨繼續發布暴雨橙色預警，預計昨至今日，黑龍江、湖南、江西、蘇皖、湖北、浙江、雲南、貴州、廣西、海南島等地部分地區有大到暴雨，其中安徽南部、江西北部、浙江北部等地部分地區有大暴雨。

根據浙江省水利廳防洪1號調度令，從昨下午1時起，新安江水庫開一孔泄洪閘。泄洪期間水流加大、流速加快，沿江部分區域會被淹沒，期間對部分區域實施交通管制和限行措施，沿江商戶要根據情况做好應對準備。

杭州多區啟動防汛二級應急響應，各景區昨起關閉，重開時間另行公告。據杭州臨安區清涼峰鎮華浪村的民宿東主陳先生昨表示，村內每家每戶正堆放沙袋。他稱，「今（昨）天早上雨下得特別大」，其民宿暫無顧客，「這幾天遊客來打電話諮詢，我們一般都會建議他們先不要來」。

清涼峰鎮工作人員表示，鎮上所有民宿已停止接待遊客，截至昨日有217人名遊客滯留當地，「我們提醒他們盡量呆在室內，不要隨意外出」。

在西湖名勝靈隱寺，由於周邊泛濫，景區昨提前閉園。靈隱管理處表示，自昨上午10時許，發現靈隱飛來峰景區冷泉溪水位升高。

桂林象山今局部重開

另據「澎湃新聞」報道，廣西桂林在洪水後，各景區加快重開。桂林市象山景區管理處昨發布開園通知，於今中午12時起重開部分區域；漓江精華段、陽朔至福利遊覽線路遊船，上周五（21日）下午已恢復運營。

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