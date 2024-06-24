李玟像立烈士陵惹議 園方：安葬區人人皆可

歌手李玟去年7月5日離世，同月在港火化，同年10月安葬在其母親祖籍地武漢。「大象新聞」報道，李玟墓園的雕像由湖北雕塑家史金淞創作，以「維納斯的誕生」為靈感，主體用鏡面不鏽鋼材料打造，突出其造型及氣質。雕像落成儀式本月中在武漢石門峰紀念公園舉行，當天適逢李玟出道30周年紀念日，李玟的家人及歌迷約500人聚集該處，見證雕像揭幕，緬懷李玟。

李玟雕像位於石門峰紀念公園，隨之引發大量質疑。有網民認為，李玟作為歌手，無資格在烈士陵園立雕像，同時質疑雕像為何能在烈士陵園落成。

本屬殮葬商 設「景觀區」緬烈士

「頂端新聞」引述武漢石門峰紀念公園工作人員前日回應查詢表示，石門峰紀念公園分為景觀區域和安葬區域，「景觀區域裏，像開國元勛雕塑園裏有十大元帥的雕像，大家所說的烈士也都在景觀區域裏」；安葬區域則面向所有人，包括普通市民。該工作人員表示：「李玟安葬在我們園區的安葬區域，首先是我們的客戶，作為一家經營性質的殯葬服務單位，我們肯定要做好接待服務工作，像她（家人和歌迷）有這個（立雕像）需求，我們都是接納的。」

稱當地學者亦有立像

此外，該工作人員稱，在石門峰紀念公園安葬區域，安葬遺體並立雕像的人，不光有李玟，還有院士和武漢當地一些大學的教授和教師。

石門峰紀念公園的運營方是武漢石門峰紀念公園有限公司。據「天眼查」顯示，該公司為民營企業。紀念公園公眾號表示，經30年公益影響力投資，石門峰紀念公園已成為「湖北省國防教育基地」、「武漢市愛國主義教育基地」和「武漢市關心下一代黨史國史教育基地」。