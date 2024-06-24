明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

李玟像立烈士陵惹議 園方：安葬區人人皆可

【明報專訊】歌手李玟（CoCo）去年7月去世，其雕像落成儀式本月15日在湖北武漢石門峰紀念公園舉行。由於公園為烈士陵園，李玟雕像選址該處引起爭議，不少內地網民認為李玟沒資格在烈士陵園立雕像。公園回應表示，該園分為景觀區域和安葬區域，烈士在景觀區域，安葬區域面向所有人，包括普通市民。

歌手李玟去年7月5日離世，同月在港火化，同年10月安葬在其母親祖籍地武漢。「大象新聞」報道，李玟墓園的雕像由湖北雕塑家史金淞創作，以「維納斯的誕生」為靈感，主體用鏡面不鏽鋼材料打造，突出其造型及氣質。雕像落成儀式本月中在武漢石門峰紀念公園舉行，當天適逢李玟出道30周年紀念日，李玟的家人及歌迷約500人聚集該處，見證雕像揭幕，緬懷李玟。

李玟雕像位於石門峰紀念公園，隨之引發大量質疑。有網民認為，李玟作為歌手，無資格在烈士陵園立雕像，同時質疑雕像為何能在烈士陵園落成。

本屬殮葬商 設「景觀區」緬烈士

「頂端新聞」引述武漢石門峰紀念公園工作人員前日回應查詢表示，石門峰紀念公園分為景觀區域和安葬區域，「景觀區域裏，像開國元勛雕塑園裏有十大元帥的雕像，大家所說的烈士也都在景觀區域裏」；安葬區域則面向所有人，包括普通市民。該工作人員表示：「李玟安葬在我們園區的安葬區域，首先是我們的客戶，作為一家經營性質的殯葬服務單位，我們肯定要做好接待服務工作，像她（家人和歌迷）有這個（立雕像）需求，我們都是接納的。」

稱當地學者亦有立像

此外，該工作人員稱，在石門峰紀念公園安葬區域，安葬遺體並立雕像的人，不光有李玟，還有院士和武漢當地一些大學的教授和教師。

石門峰紀念公園的運營方是武漢石門峰紀念公園有限公司。據「天眼查」顯示，該公司為民營企業。紀念公園公眾號表示，經30年公益影響力投資，石門峰紀念公園已成為「湖北省國防教育基地」、「武漢市愛國主義教育基地」和「武漢市關心下一代黨史國史教育基地」。

上 / 下一篇新聞