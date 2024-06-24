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官媒：美盤查遣返4理工留學生

【明報專訊】內地媒體昨引述消息人士報道，近日，4名赴美留學及參加學術會議的中國學生遭美方無端滋擾盤查遣返。當事人均為理工科背景，其中兩人研究方向與人工智能（AI）相關。4人當中，一人被強行扣留電子產品，另外3人遭遣返。

扣留逾10小時 問黨員身分電腦科研

《中國日報》昨引述消息人士透露，美國海關和邊境保護局（CBP）執法人員將4人帶至「小黑屋」連續盤查逾10小時，多次誘導式、脅迫式提問，就個人和家庭情况、在美學習和實習、是否為中共黨員、是否與中國政府合作等反覆盤問，尤其關注黨員身分等政治背景和電腦相關科研背景。

報道指，美方在缺欠事實依據和有效許可的情况下，「強行扣留其中一人電子產品，並將另外3人遣返。美方還拒絕兩名當事人與家人朋友聯繫，造成其中一人超30小時與外界失聯。」

前述報道指，美方近年來無端滋擾盤查遣返30多名電腦相關專業中國留學生，絕大多數為碩博研究生，其中博士佔比逾半，多來自美知名大學，研究方向涉及人工智能、信息科學、網絡安全、電氣工程、軟件工程、電子信息工程等。這些學生入境時被美方滋擾盤查時間普遍逾10小時，被扣留時間最長5天，最終無一例外被注銷簽證並遣返。

報導引述消息人士稱，美方做法遠超正常執法範圍，具強烈意識形態偏見，其目的非維護「國家邊境安全」，而是阻遏中國科技發展，維護美國科技霸權。

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