教宗任命杭州主教 路透指為鞏對華關係

據路透社昨報道，此次任命是繼梵蒂岡2018年與中國就任命主教達成歷史性協議後的舉措。梵蒂岡簽署該協定，是為緩解效忠梵蒂岡教廷的中國地下教會和官方愛國天主教會之間的長期分歧。這也是自1950年代以來，雙方首次承認教宗是天主教會的最高領袖。該協議2022年續簽兩年。

公開資料顯示，楊永強今年54歲，擔任杭州教區主教前是山東周村教區主教。他2022年8月在中國天主教第十次全國代表會議上，當選中國天主教主教團副主席，同時也是山東省天主教教務委員會主任、愛國會副主任、山東省人大常委。

梵蒂岡國務卿帕羅林（Pietro Parolin）上月表示，梵蒂岡希望在中國設立常設辦事處，這將是梵蒂岡與北京外交關係的重大升級。

教宗方濟各至今尚未曾到訪中國。不過據《梵蒂岡新聞》報道，帕羅林上周四（20日）在羅馬宗座傳信大學的一場書籍發表會上，重申教宗方濟各從未掩飾希望有一天能訪問中國。

任命協議年底屆滿 梵稱續簽

梵中之間主教任命協議將在今年底到期，帕羅林表示：「我們正與中國進行對話，這已有一段時間。我們正努力尋找合適程序來簽署協議，該協議將於今年底續簽。」