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波蘭總統訪華 今晤習談俄烏

【明報專訊】波蘭總統杜達（Andrzej Duda）應邀自上周六（22日）起一連5日對華國事訪問，今日預計與中國國家主席習近平、國務院總理李強和全國人大常委會委員長趙樂際分別進行會談。杜達在出發訪華前的記者會表示，他與習近平的會談將包括俄烏戰爭等問題。

據波蘭總統府公告，杜達今日先與李强、趙樂際會面，隨後與習近平會面並參加晚宴。據《烏克蘭真理報》報道，杜達在出發前的記者會上稱，他與習近平的會晤將涉及俄烏戰爭等安全議題。

杜達上周六下午抵達北京，副外長鄧勵到機場迎接。杜達計劃明天到大連出席第15屆夏季達沃斯論壇開幕式，隨即轉往上海會見上海市委書記陳吉寧。杜達訪華最後一日將為中波經濟論壇揭幕，並到復旦大學發表演說。

外交部發言人林劍此前表示，杜達訪華期間將與習近平舉行會談，擘劃中波關係未來發展藍圖，就雙方關心問題深入交換意見，並共同出席合作文件簽署儀式。林劍稱，今年是中波建交75周年，近年來兩國關係發展順利，中方願與波方一道以此訪為契機，深化政治互信，拓展各領域交流合作，共同引領高質量共建「一帶一路」及中國與中東歐國家合作，持續豐富中波全面戰略伙伴關係。

京：研關係發展藍圖 深化全面戰略伙伴

中國駐波蘭大使孫霖江昨在「人民網」刊文指出，中波雙邊貿易額過去5年平均增速逾10%，去年雙邊貿易額達420億美元；中國連續多年是波蘭第二大貿易伙伴，波蘭穩居中國在中東歐地區最大貿易伙伴。

文章表示，波蘭是最早與中國簽署共建「一帶一路」政府間諒解備忘錄的國家之一，約90%中歐班列過境或抵達波蘭，波蘭作為聯通中國與中東歐地區交通樞紐的地位日益突顯。文章指出，中方期待波方充分發揮在中東歐地區的影響力，實現雙邊和地區合作相互帶動、聯動成長，進一步鞏固中國和中東歐國家全方位、多層次、寬領域的合作格局，推動中歐關係發展。

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