降溫南海 菲總統：無意挑起戰爭 菲官員連開腔 有稱上周衝突或誤會 有稱不觸發美防約

補給擬常態化 官員倡任務日程公開

綜合路透社、法新社報道，菲律賓海岸防衛隊西菲律賓海發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）昨表示，目前當局正考慮將仁愛礁的輪更補給任務變為菲律賓政府常態化的合法行動，有待總統小馬可斯簽署。貝薩明建議總統未來公開補給任務日程表。

塔瑞耶拉譴責中方暴力干涉菲方在其所稱專屬經濟區內的補給行動，表示中方不計代價阻止菲方的補給任務，但菲方無意升級為更大規模的武裝衝突。

小馬可斯昨到距離仁愛礁約200公里的菲律賓武裝部隊西方司令部視察。小馬可斯强調菲律賓「不會被任何人嚇倒或欺壓……我們冷靜和平的態度，不應被誤認為默許」，他為衝突中受傷的士兵頒獎，稱讚軍隊與中方衝突時表現克制，「在保衛國家的過程中，我們忠於菲律賓人的本性，希望和平解決這所有問題……在履行職責時，我們不會訴諸武力或恐嚇，也不會故意傷害任何人」。小馬克斯講話時，並未點名中國。

小馬可斯稱「不被嚇」 和平非默許

另邊廂，負責亞太事務的美國助理國務卿康達（Daniel Joseph Kritenbrink）前天到越南訪問，強調美國與越南合作的承諾，確保印度太平洋地區「自由開放」。他對南海局勢表達憂慮，指摘中國在仁愛礁的行為是「不負責任」、「具有侵略性和危險性」、「嚴重破壞穩定」，表示堅定承擔美菲共同防衛義務。

美助卿批華損穩定 中方斥挑撥謀利

中國駐越南使館發言人昨駁斥美方言論，指仁愛礁歷來是中國南沙群島的一部分，中方在本國管轄海域展開正常的巡航執法等活動符合國際法，批評美國為自身地緣政治私利，屢屢插手、挑撥中菲涉海問題，明目張膽為菲撐腰打氣。

此外，中國駐加拿大使館發言人、中國駐英國使館發言人近日也就加拿大外交部及英國外交部涉南海言論駁斥，批評加、英有關言論顛倒黑白，中方予以強烈譴責。

對於仁愛礁紛爭，外交部發言人林劍上周五表示，「我們奉勸菲方，立即停止侵權挑釁行徑，盡快回到通過對話協商妥善管控分歧的正確軌道。中方維護自身領土主權和海洋權益的決心堅定不移。」

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