高考放榜惹選科焦慮 諮詢索價逾萬遭搶空

《法治日報》昨報道，今年4月，新疆考生李欣準備高考時，其父母就開始四處考察志願填報服務機構。「志願填報是個專業活兒，有技巧，要是填好了，學校檔次或許能上個『台階』。」李欣媽媽認為，孩子不能因院校資料收集不到位，導致分數未獲最大化「有效利用」。她花了8000元「搶到」某機構的服務。

搶到服務家長：半隻腳已入大學

今年高考報名人數達1342萬，創歷史新高。像李欣媽媽這樣的父母在中國不計其數，並帶來巨大商機利益。艾媒諮詢的數據顯示，2023年中國高考志願付費市場規模達9.5億元，是2016年的7.3倍。

近年最炙手可熱的網紅導師張雪峰，經營「峰學蔚來」教育集團。該機構的高考志願規劃服務售價在8999元到17,999元之間，所有服務名額已被搶購一空。搶到位的考生家長甚至留言稱，這代表孩子「半隻腳已踏入了大學」。張的抖音帳號有2500萬粉絲，在直播間，他大多以就業角度出發，推薦考生考慮公費師範生、定向醫學生和考公等方向或專業。

不過與此同時，市面上不少機構具「製造焦慮」的嫌疑，不僅渲染「選的專業不好會毁掉一生」、「一報定終生」，諮詢師的資質也十分參差。曾在某志願填報服務機構做兼職的黑龍江大學生孫一甜表示，自己在沒經任何培訓下，「機構就讓我直接上手了」。

前員工稱無培訓即開工

顧客指信息網上亦有

去年曾購買服務的考生稱，機構發來幾張表格，讓她填寫意向，後面經幾次篩選排序後，便給出建議。「這些信息，我自己在網上就可以搜尋到，他們還收費幾千元。」

北京外國語大學法學院教授姚金菊指出，以前人們對教育的需求是「能上就行」，如今更多考慮未來發展和職業規劃。「家長和考生在填報志願時更加焦慮，追求所謂的熱門專業和名校效應。」因此對志願填報的需求增加，但又因為信息供給相對不足，亂象隨之而來。