明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

高考放榜惹選科焦慮 諮詢索價逾萬遭搶空

【明報專訊】內地各省今起陸續發放今年高考成績，隨後，關乎考生人生大事的高考選科即將展開，近期有內地商家推出動輒數千甚至上萬元（人民幣，下同）的志願填報指導服務，仍被搶購一空。

《法治日報》昨報道，今年4月，新疆考生李欣準備高考時，其父母就開始四處考察志願填報服務機構。「志願填報是個專業活兒，有技巧，要是填好了，學校檔次或許能上個『台階』。」李欣媽媽認為，孩子不能因院校資料收集不到位，導致分數未獲最大化「有效利用」。她花了8000元「搶到」某機構的服務。

搶到服務家長：半隻腳已入大學

今年高考報名人數達1342萬，創歷史新高。像李欣媽媽這樣的父母在中國不計其數，並帶來巨大商機利益。艾媒諮詢的數據顯示，2023年中國高考志願付費市場規模達9.5億元，是2016年的7.3倍。

近年最炙手可熱的網紅導師張雪峰，經營「峰學蔚來」教育集團。該機構的高考志願規劃服務售價在8999元到17,999元之間，所有服務名額已被搶購一空。搶到位的考生家長甚至留言稱，這代表孩子「半隻腳已踏入了大學」。張的抖音帳號有2500萬粉絲，在直播間，他大多以就業角度出發，推薦考生考慮公費師範生、定向醫學生和考公等方向或專業。

不過與此同時，市面上不少機構具「製造焦慮」的嫌疑，不僅渲染「選的專業不好會毁掉一生」、「一報定終生」，諮詢師的資質也十分參差。曾在某志願填報服務機構做兼職的黑龍江大學生孫一甜表示，自己在沒經任何培訓下，「機構就讓我直接上手了」。

前員工稱無培訓即開工

顧客指信息網上亦有

去年曾購買服務的考生稱，機構發來幾張表格，讓她填寫意向，後面經幾次篩選排序後，便給出建議。「這些信息，我自己在網上就可以搜尋到，他們還收費幾千元。」

北京外國語大學法學院教授姚金菊指出，以前人們對教育的需求是「能上就行」，如今更多考慮未來發展和職業規劃。「家長和考生在填報志願時更加焦慮，追求所謂的熱門專業和名校效應。」因此對志願填報的需求增加，但又因為信息供給相對不足，亂象隨之而來。

上 / 下一篇新聞