保溫防旱數十載 地膜污染成「地魔」 覆蓋3億畝 年保1400億效益 回收政策未糾即棄

明報中國組

「中國用世界7%耕地，養活了世界20%人口」是中國對世界貢獻的成績單，這個「奇蹟」背後，是技術升級、土地保護、政策推動等各方面在艱難維持。其中，目前每年在內地產生直接經濟效益1200億至1400億元人民幣、被視為「走不回頭」的地膜覆蓋技術，抗旱增收數十年之餘，對土壤的危害同樣日趨嚴重。

明報記者 王佩凡

作為中國「農業第一大省」，山東的縣城與其他省份縣城有所區別。車開進平邑縣，目所及處皆是農業用地，大蒜、玉米、小麥等各式作物長勢良好，田地處處被五顏六色的塑料膜覆蓋，白色、灰色、藍色、綠色，頭頂的大棚、地下的地膜和金黃的麥穗、翠綠的玉米葉相互掩映。

有被棄原地腐爛 有遭燒毁

山東平邑縣位於沂蒙山區西南部，縣內85%面積是山區，氣候特點是風大、雨少，氣候乾燥，易春旱。近期北方高溫乾旱，平邑縣是其中一個典型受旱地點。因此，地膜覆蓋是當地非常普遍的種植技術，但地膜用完即棄同樣普遍。記者到訪當天，田間地頭隨處可見已經廢棄的地膜，有的掩蓋在田裏，有的被焚燒到半途棄在一邊。

天氣炎熱，田間少見農戶身影，只有地膜「兢兢業業」，守護農民收入。現場有農戶在發酵牛羊糞便做有機肥，打算種些玉米和辣椒，還有些經濟作物，等成熟後出售。他的地裏也覆蓋厚厚的地膜，底下種花生和大蒜，長勢較好的花生莖稈已戳破地膜，露出綠葉。該農戶指着地膜說：「都用這個，鋪了之後打上（農）藥就不用管了，家裏就留幾個老頭子除除雜草，年輕人能出去打工。」

農民稱回收不划算 可降解版貴

地膜在北方農村常見，與山東隔着一個渤海的東北，使用地膜也是司空見慣，尤其是種植經濟作物時，為保產控溫，必須覆蓋地膜。農戶趙先生表示，種植藍莓、草莓、煙草等經濟作物時，為控制地溫，增產保產，「每家每戶都用」地膜，否則僅靠除草劑除不乾淨雜草，需僱人拔草，人工費用太高。趙也指出，今年地膜每公斤10.6元（人民幣，下同），自家種大豆、玉米這些糧食作物時不用，「用了地膜划不來」。

說到地膜去向，大家則顯得有些牴觸。記者詢問知情人士之後得知，地膜用完，若洗乾淨、晾乾，廢物回收站的回收價格是每公斤1.5角錢，但把地膜運到河裏清洗，耗費的人工、時間，不如農民到城裏打一天零工賺得多，回收地膜就顯得有些「多此一舉」。

勤快的農戶會收集地膜當垃圾扔掉，但大多也讓地膜直接爛在地裏，還有人偷偷和秸稈等廢棄作物一起焚燒。儘管近年可降解地膜研發成功，但使用成本過高，受訪農民都表示：「誰用那玩意？」

政府早就知道地膜危機，為提高農用地膜回收率，國家2017年修訂《聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜（GB13735-2017）》強制標準，規定地膜厚度不得小於0.01毫米。農業農村部2020年推出《農用薄膜管理辦法》，強調嚴厲打擊生產銷售非標準地膜、不按規定回收廢舊地膜等違法行為。

回收站拒收 業界：無補貼即蝕

然而為降低成本，0.005毫米以下的超薄地膜仍充斥各地農村，5公斤地膜就可鋪一畝地。即便農戶把地膜送往回收站，也因含有雜質、處理成本高昂，廢品收購站紛紛拒收。有塑料公司負責人透露，地膜循環回收利用業務除非有政府各種補助和優惠，或與大型種植國企（如煙草公司）合作，否則是賠本生意。但如今經濟下行，補貼政策並不明朗。

採訪中，農戶都表示地膜雖然廉價，卻能保溫保濕保藥效，十分有用。對地膜廢棄在田地的副作用，農民不甚了了。北京一位長期關注地膜污染的環保人士指出，塑料地膜的透水、透氣性差，使土壤自身功能逐漸退化，板結問題日益嚴重，令蚯蚓等可改善土壤結構及肥力、提高土壤保水能力和通氣性的生物減少，作物根部倘爆發蟲害，作物將成片病變。

該環保人士不時會到農村與村民講解不清理地膜的危害，其在乾旱地區實地調研還發現，土壤殘存的地膜碎片會影響水分滲透，土壤含水量因而下降，削弱土壤的抗旱能力。而且殘留地膜會影響土壤物理性狀和正常土壤結構，降低土壤肥力，妨礙根系串通，影響正常水分和養分吸收，最終抑制農作物根系的生長發育，有損農作物生長，導致減產。

研究料全國農田120萬噸殘留

地膜應用廣，增產增收，卻難清理、回收，年復一年，關乎農業經濟安全的地膜逐漸變成「地魔」。

根據國家農業綠色發展研究院去年10月公布的科研進展，中國農業大學張福鎖院士、劉學軍團隊研究全國土壤微塑料（microplastics, MPs）殘留發現，北方農田土壤MPs主要成分為聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP），而內地大部分農用塑料地膜即由PE製成。據估算，內地作物收穫後，地膜回收率低於60%，全國農田土壤中殘留約118.48萬噸的地膜殘體。

（中國故事 土地挑戰系列之一）

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