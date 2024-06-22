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北京聞風：科創大會下周開 中央力促創科改革 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】全國科技創新大會將於下周在北京召開。據消息人士透露，本次全國科技創新大會與兩院院士大會、中國科協全國代表大會「三會合一」，舉辦規格頗高。

除全國科技創新大會外，近期中央多部門出台促科技創新的改革舉措，多方探索建立鼓勵科技創新的新機制。包括19日陸家嘴論壇上，中國證監會主席吳清就宣布將推出「科創板八條」改革措施，旨在「更好服務科技創新和新質生產力發展」。

在今年1月中共中央政治局第十一次集體學習中，習近平強調，要健全要素參與收入分配機制，激發勞動、知識、技術、管理、資本和數據等生產要素活力，更好體現知識、技術、人才的市場價值，營造鼓勵創新、寬容失敗的良好氛圍。

分析人士指出，科技創新是發展新質生產力的核心要素，資本市場則在促進科技創新中起到重要保障和推動作用，該領域的改革對促進科技創新、建立創新型社會，意義重大。

數理突出准破格入U 被視鼓勵創新

剛剛結束的2024年內地高考，多所頂尖大學開始對數學、物理單科成績突出者破格入圍「強基計劃」可降分錄取，一改此前以總分和學科競賽成績為入圍標准的原則。這被視作教育部門為鼓勵科技創新「不拘一格降人才」的新舉措。

今年4月，清華大學人工智能學院成立；6月，哈爾濱工業大學人工智能學院成立。復旦大學則於今年1月成立四大新工科創新學院。這些新成立的學院在學制、專業設置上打破原有規格，旨在培養培養「幹細胞式」拔尖創新人才。

習近平此前在中共中央政治局集體學習中強調，要按照發展新質生產力要求，暢通教育、科技、人才的良性循環，完善人才培養、引進、使用、合理流動的工作機制；要根據科技發展新趨勢，優化高等學校學科設置、人才培養模式，為發展新質生產力、推動高質量發展培養急需人才。

內地主流跟熱點 原創研究需積澱

學者鄭永年曾提出，中國實現高質量發展，關鍵在於跨越「中等技術陷阱」，即，若核心技術始終留在發達國家，本土企業無法突破技術瓶頸，經濟增長就會陷入長期停滯。近日《經濟學人》雜誌封面報道指出，中國雖然已是科學大國，在論文影響力排名日漸領先，但在基礎、好奇心驅動的研究上仍在追趕。一位內地科技政策研究者指出，這與內地科研模式有關，「迅速跟進熱點」仍是內地科學研究的主流，而熱點之外，真正原創性研究則需要更多積澱的時間。

吳清19日談及支持創新時表示，創新本質上是面向未知領域的探索，只有營造鼓勵創新、寬容失敗的良好氛圍，才能推動新質生產力的蓬勃發展。

文：鍾鳴九

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